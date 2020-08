Snimak koji pokazuje zašto su maske važne (video)

Nauka je ujedinjena: nošenje maske je najjednostavniji način usporavanja širenja zaraze novim koronavirusom.

Nije teško shvatiti zašto, ali neki su još uvek skeptični pa se na JuTjubu pojavio video koji na jasan način objašnjava sve što biste trebali da znate po pitanju maski.

Viruse je možda teško razumeti jer su nevidljivi golom oku, ali uz pomoć Šlieren-fotografija ekipa koja stoji iza kanala „It’s Okay To Be Smart“ uspela je sve da prikaže i približi pojedincu.

Pomoću Šlieren-fotografija i usporenog snimka otkrili su kako izgleda kašalj s maskom i bez nje. Razlika je jasno vidljiva. Kad ne nosite masku, svakim izdisajem stvarate masivan oblak potencijalno pun virusa koji vazduhom putuju brže nego što mislite.

Maska čini dve stvari. Prvo, zadržava kapljice koje izlaze iz vaših usta i nosa kad kašljete, kijate, pričate ili dišete, a drugo, usporava one kapljice koje ipak uspeju da zaobiđu tkaninu. To znači da je manja verovatnoća zaraze za ljude oko vas.

Maske su delotvorne, a ovaj video će vam pokazati zašto tačno.

