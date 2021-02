Šokirajuća vest iz Vuhana, svetski eksperti je proveravaju – na muškarcima

Naučnici Univerziteta za nauku i tehnologiju Huažong u Vuhanu objavili su dokaze o smanjenoj pokretljivosti, manjem broju spermatozoida i oštećenju testisa posle preležanog virusa korona. Posle ove uznemirujuće vesti, a u strahu za opstanak čovečanstva, svetski eksperti traže hitno praćenje muških pacijenata zaraženih kovidom 19.

Spermatozoidi zaraženih pacijenata tri puta su sporiji, a njihov broj dramatično niži, tu su i direktni dokazi o oštećenju testisa nakon infekcije koronom. Markeri su pokazali upalu u uzorcima tkiva 84 pacijenta sa kovidom 19 od ukupno 189 uzoraka. Alarmantni rezultati istraživanja potvrđeni su u Nemačkoj i Iranu.

Vest iz Vuhana ponovo uznemirila svetske eksperte

Genetičar Milica Filipović Stanković, koja se bavi lečenjem steriliteta podseća da je poznato da se muškarci koji nisu preležali rubeolu ili varičele obavezno sklanjaju od zaražene dece, zato što ove infekcije mogu da utiču na plodnost, ali da rezultate iz Vuhana još treba uzeti sa rezervom, jer je kovid 19 potpuno novi virus, koji sa sobom nosi brojne nepoznanice.

„Rezultati su zabrinjavajući, ali ova informacija još nije potkrepljena zvaničnom publikacijom koja bi tačno rekla na koji molekul u kaskadi kovid deluje i dovodi do loše produkcije spermatozoida ili utiče na pokretljivost. Ne postoji univerzalni model koji pokazuje da li je njegov uticaj na mušku infertilnost veći od do sada poznatih virusa ili ne. Biće potrebno još dosta vremena da bi smo došli do konkretnih podataka. Tek godinu dana smo u kontaktu sa virusom. Ispitivanja su počela, ali mislim da još, što se tiče uticaja na plodnost i samu trudnoću nemamo dovoljno podataka u koje bi imali poverenja“, kaže Filipović Stanković.

Naša sagovornica je radila kao genetičar na Fakultetu za biologiju Univerziteta u Beogradu, u Kliničkom centru Srbije i Univerzitetskom medicinskom centru Zvezdara kao citogenetičar i genetičar, a danas je u timu eminentne međunarodne kliničke genetičke laboratorije gde se prate sva svetska istraživanja.

Smanjena produkcija posle infekcije

Milica Filipović Stanković dodaje da u pomenutim studijama naučnici ipak kažu da virus korona ne dovodi do takozvane ireverzibilne infertilnosti, već se u nekom periodu posle infekcije beleži smanjena produkcija, odnosno funkcija spermatozoida.

Timovi kineskih naučnika su testirali kvalitet sperme i zapravo tražili znake takozvanog oksidativnog stresa kod pacijenata. Otkrili su da su upala i ćelijski stres dvostruko jači kod obolelih od kovida 19, to ukazuje na smanjenu plodnost. Međutim, naša sagovornica kaže da uzrok smanjene plodnosti ne mora da bude sam virus korona.

„Važno je da se istraži kaskada u organizmu do koje virus dovede, ali u nekim situacijama on ne mora da bude taj koji dovede do oštećenja na nivou ćelije ili tkiva, već organizam sam, boreći se protiv virusa pokrene neku reakciju koja dovde do nekakvog samooštećenja. Ono može da bude trajno, ali najčešće usled virusnih infekcija nije, već je prisutno u nekom perodu posle izloženosti virusnoj infekciji“.

Naša sagovornica dodaje da se ova teorija nalazi i u objavljenoj studiji kineskih i naučnika iz Nemačke i Irana, dakle, govori se o smanjenoj funkciji u određenom periodu nakon što je osoba preležala koronu.

Uticaj kovida na trudnoću

Tema kojom se naučni svet bavi ovih dana je i kako infekcija kovidom 19 utiče na trudnoću, ali ni ovde još nema dovoljno publikacija od poverenja, odnosno ispitivanja sa dovoljnim brojem trudnica, kako bi rezultat bio siguran.

„Imamo virusne infekcije za koje tačno znamo do čega dovode, jer postoje pedeset ili sedamdeset godina. U tim situacijama znate da kad je trudnica izložena nekoj od tih virusnih infekcija da virus može da prođe kroz krvno-placentalnu barijeru, dolazi do ploda i dovodi do različitih oštećenja. To najčešće bude oštećenje nervnog tkiva. Egzaktne podatke kako kovid 19 utiče na trudnoću još nemamo, ali oni koje su se pojavili ukazuju da je virusna čestica, na sreću, mnogo velika i da on najčešće i ne prolazi barijeru“, kaže ova genetičarka.

Naša sagovornica, koja radi u međunarodnoj laboratoriji koju su pokrenuli stručnjaci iz Nemačke i Grčke, a koja se takođe bave naučnim ispitivanjima, kaže da ima malo studija koje tretiraju reproduktivno zdravlje žena koje su preležale koronu, a one su jednako važne u odgovoru na pitanje da li korona preti da ozbiljno ugrozi čovečanstvo nakon pandemije.

„U ovom trenutku je najvažnije da su se bebe začete tokom pandemije rodile zdrave i prave. Za sada je naš stav kao stručnjaka da nastavljamo da ultrazvučno pratimo trudnice, ako posle ove virusne infekcije ne dolazi ni do kakvih kašnjenja u razvoju bebe, ako se ne pojavljuju specifični markeri pod ultrazvukom na plodu, savetujemo zadržavanje trudnoće i ponašamo se kao da se radilo o virusu običnog gripa“, kaže Filipović Stanković.

Ona zaključuje da je panika parova koji se već bore sa neplodnošću, mnogo veći problem, nego sama virusna infekcija.

„Oni koji „rade na bebi“, posebno ako imaju problem sa sterilitetom, treba da se klone vesti koje su često senzacionalističke. Da ne izvlače iz konteksta uznemirujuće informacije. Za muškarce koji su preživeli ozbiljnu borbu sa kovidom 19, a planiraju porodicu, savet je da obavezno posete urologa. Postoje suplementi koji mogu da umanje štetne efekte virusa“.

