Sorio se nada da će AstraZeneka ispuniti očekivanja EU

BRISEL – Izvršni direktor AstraZeneke Paskal Sorio izjavio je danas da se nada da će ispuniti očekivanja Evropske unije o broju vakcina protiv kovid-19, koje kompanija može da isporuči evropskom bloku u drugom kvartalu godine.

„Radimo 24/7 da bismo poboljšali isporuku i nadamo se da ćemo ispuniti očekivanja za drugi kvartal“, rekao je on, preneo je Rojters.

Kompanija AstraZeneka prenela je pre dva dana Evropskoj uniji da će u drugom kvartalu isporučiti tom bloku manje od 90 miliona doza svoje vakcine protiv korona virusa, prenela je britanska novinska agencija pozivajući se na neimenovanog zvaničnika EU.

Prema navodima zvaničnika EU, koji je direktno učestvovao u pregovorima sa britansko-švedskim proizvođačem lekova, to znači da će AstraZeneka isporučiti manje od polovine od broja dogovorenih vakcina za snadbevanje EU u drugom tromesečju.

Prema ugovoru Astrazeneke sa EU, koji je procureo prošle nedelje, kompanija se obavezala da isporuči 180 milona doza bloku u drugom kvartalu.

Ukoliko dođe do smanjenja doza vakcina to bi moglo da utiče na mogućnost EU da ostvari svoj cilj o vakcinisanju 70 odsto odraslih osoba do leta.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.