Španija: Od subote obavezne maske na otvorenom

MADRID – Španija ponovo uvodi kao obavezu nošenje maski na otvorenom, što je deo paketa mera sa ciljem da se zaustavi omikron soj korona virusa koji se brzo širi, saopštio je premijer Pedro Sančez .

Nošenje maski u zatvorenom je već obavezno u Španiji i mnogi Španci praktikuju da ih nose i na otvorenom, iako je zakonska obaveza da to čine ukinuta u junu.

Obavezno nošenje maski na otvorenom biće odobreno danas na vanrednoj sednici vlade i stupiće na snagu na Badnje veče, a premijer je rekao da će postojati brojni izuzeci, na primer kada su ljudi na otvorenom sa rođacima sa kojima žive, prenosi Rojters.

Sa skoro 80 odsto vakcinisanog stanovništva , Španija je u velikoj meri bila pošteđena talasa infekcija koji je primorao više evropskih zemalja da pooštre ograničenja tokom jeseni, ali nedavno širenje omikron soja povećao je broj slučajeva, sa rekordom od oko 60.000 novih infekcija danas, iako su prijemi u bolnice i na odeljenja intenzivne nege i dalje prilično niski u poređenju sa prethodnim talasima kovid-19.

Neki stručnjaci i opozicione stranke kritikovale su Sančeza da nije ponovo uveo ograničenja kretanja zbog širenja omikrona, kao što su to učinile druge evropske zemlje poput Portugala ili Holandije, ali je on to odbacio, navodi Rojters.

„Ovo nije mart 2020. ili Božić 2020.“, rekao je Sančez, navodeći kao argument visoku stopu vakcinacije u španskoj populaciji što je u suprotnosti sa situacijom u ranim fazama pandemije, kada vakcine nisu bile dostupne.

Španski regioni, koji su odgovorni za svoje zdravstvene sisteme i imaju moć da ograniče kapacitete za okupljanja u zatvorenom prostoru i radno vreme objekata, za sada ostaju samo na neobavezujućim preporukama za građane, navodi Rojters.

(Tanjug)

