Špar uklonio iz svojih prodavnica piće sa albanskim orlom

BERN – Svajcarski tiražni list „Blik“ objavio je u četvrtak uveče vest o neuspelom pokusaju plasiranja energetskog pića „Shqip king“(albanski kralj) sa logom u vidu dvoglavog orla na švajcarsko trziste.

Naime, piće se na kratko našlo na policama prodavnica velikog trgovinskog lanca Špar u Švajcarskoj, ali je uklonjeno zbog simbola dvoglavog orla, koji se moze tumaciti negativno i nije u skladu sa neutralnom politikom, pa i samim trzistem Svajcarske.

Plasiranje tog energetskog pića osmislio je izvesni Markus Brun iz Lucerna, sa idejom da bi mogao da „osvoji“ svet.

Piće se moglo kupiti u više desetina prodavnica Špara, a sada ga je lanac uklonio sa svojih polica, navodi « Blik“.

List podseća da su švajcarski reprezentativci Džerdan Šaćiri, Granit Džaka i Štefan Lihtenštajner 22. juna pre dve godine, na svetskom Prvenstvu u Rusiji, na utakmici pokazali rukama dvoglavog orla.

Ta gestikulacija igrača obišla je čitav svet i izabrana je za gest godine.

Brun je svoje piće sa logom dvoglavog orla zaštito pod imenom « Šip King » aprila 2018, dva meseca pre ove utakmice, i rekao je Bliku da je imao pravu sreću.

U međuvremenu njegova radost je nestala, jer je zbog pandemije korona virusa otkazano mnoštvo festivala, barovi mesecima ne rade, usled čega je pala prodaja.

Uspeo je da u 25 prodavnica Špara „ubaci“ svoj proizvod u regionu Lucerna, Sen Galena i Ciriha. Međutim , ističe „Blik“, ovaj proizvod se nije svideo svim kupcima.

Došlo je do reklamacija I centrala Špara u Gosauu je internim pismom svim svojim partnerima i šefovima poslovnica napisala da „pojedine filijale imaju zasebno nabavljene proizvode „Šip King“, čiji logo ima škakljivu simboliku ».

„Ruke sklopljene u simbol dvoglavog orla podsećaju na slavlje gestom dvoglavog orla švajcarskig reprezentativaca albanskog porekla na utakmici protiv Srbije 2018, kada je došlo do velikih nemira i potom upozorenja i novčanih kazni igrača od strane FIFA. Od tada je tamo taj gest zabranjen“, piše „Špar“.

Kompanija potom ističe da je, pošto sklopljene ruke u obliku dvoglavog orla i dalje sadrže konfliktni potencijal, deluju provocirajuće i vode nesporazumima, doneta odluka da se taj proivod sa škakljivim logom odmah ukloni iz svih filijala.

„I to do 15 časova“, poručeno je iz centrale.

Brun je izrazio zaljenje zbog ove odluke, jer navodi da je sa Šparom već bio u razgovorima da širom Švajcarske prodaju njegov proizvod. „Ođednom je došlo do odbijanja. Ne mogu to shvatiti », tvrdi on I navodi da je na društvenim mrežama velika pobuna protiv ovog gesta, što mu daje snagu da nastavi.

Na upit „Blika“ Špar je objasnio da „Šip King“ nije zvanični artikal ovog lanca i da tako nikada nije bio na listi Špar Handels AG.

« Taj proizvod je bio samo u pet franšiza u regalu i to na kratko vreme. Pošto je simbolika na proizvodu negativna I ne doprinosi neutralnosti, jednakosti I ujedinjenju svih, proizvod je uklonjen“; objašnjava kompanija.

