Specijalno iz IT: Novim merama do novih navika u Italiji

ĐENOVA – U Italiji je za mesec dana broj zaraženih koronavirusom sa svega tri povećan na više od 10.000, a mere koje je italijanska vlada uvela u nastojanju da se spreči dalje širenje virusa najoštrije su u Evropi.

Vlada Italije pozvala je građane da ostanu u svojim domovima izuzev u slučaju neohodnog odlaska na posao, posete lekaru ili kupovine namirnica, a pooštrene mere primorale su Italijane da promene navike, javlja Tanjugov specijalni izveštač.

Milano, finansijski centar Italije i jedan od centara mode u svetu, suočio se sa nizom ograničenja u pokušaju da se suzbije virus pod nazivom covid-19 sto je, pored ostalog, dovelo do privremenog zatvaranja pojedinih ugostiteljskih objekata i prodavnica, među kojima su prodajni objekti modne kuće Armani, kao i hotel te kompanije u Milanu.

Među Italijanima se primećuje zabrinutost povodom situacije sa koronavirusom, te se uglavnom pridržavaju preporučenog rastojanja od najmanje jednog metra među ljudima i izbegavaju rukovanje.

„Jedan od problema je to što Italijani nisu navikli na fizičko odstojanje. Zbog toga je to više kulturni šok ovde nego što bi bio u Nemačkoj“, naveo je Džon Huper, autor knjige „Italijani“ (The Italians) i dopisnik Ekonomista (The Economist) u Italiji.

Italijanski i kineski mediji javiljaju da će iz Kine u Italiju biti poslati respiratori, zaštitna odela, dodatni testovi za koronavirus, kao i više od dva miliona zaštitinih maski za lice.

Šef italijanske diplomatije Luiđi di Majo rekao je na konferenciji za novinare da će specijalisti iz Kine pomoći Italiji u borbi s korona virusom.

„Našim lekarima nije potreban niko da ih uči njihovom poslu, ali su kineski lekari bili prvi (koji su se suočili sa tim virusom) i mogu da prenesu svoje iskustvo“, rekao je ministar spoljnih poslova Italije, piše Korijere dela sera (Corriere della Sera).

Italijanska vlada je kritikovala Evropsku uniju, navodeći da je previše spora u reagovanju i pružanju pomoći Italiji, članici te Unije i pozvala na solidarnost, piše Ansa.

Dekretom italijanske vlade predviđeno je, pored ostalog, da oko 60 miliona Italijana do 3. aprila može da putuje samo iz poslovnih ili zdravstvenih razloga, uz potvrdu o razlogu napuštanja prebivališta.

Do sada je u toj zemlji, koja je najveće žarište u Evropi, registrovano 12.462 slučaja i 827 žrtava koronavirusa.

(Tanjug)