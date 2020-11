Spejseks lansirala kapsulu sa posadom za Medjunarodnu svemirsku stanicu

Kompanija Spejseks lansirala je noćas raketu kojom su se uputila četiri astronauta na Medjunarodnu svemirsku stanicu, u prvoj redovnoj taksi vožnji za američku svemirsku agenciju NASA koju obavlja privatna kompanija.

Raketa Falkon sa kapsulom Dragon i tri američka astrpnauta i japanskim astronautom krenula je noćas iz Kenedi svemirskog centra.

To je drugi put da Spejseks vozi letelicu sa astronautima, prvi let sa posadom dva astronauta je bio probni.

Kapsula Dragon, koju je njena posada nazvala Otpornost (Resilience) zbog velikog broja izazova ove godine, od kojih je najveći je korona virus, treba da stigne do Medjunarodne svemirske stanice kasno večeras i tu ostane do proleća.

Zbog pomešanih rezultata testova na virus osnivač i direktor Spejseksa Ilon Mask morao je da posmatra lansiranje iz daleka. On je napisao u Tviter poruci da „najverovatnije“ ima umeren oblik Kovida-19. Prema politici NASA-e u Kenedi svemirskom centru svako ko je testiran pozitivno na korona virus mora da ide u karantin i ostane izolovan.

Noćašnji let usledio je samo nekoliko meseci posle probnog leta Spejseksa sa dva kosmonauta. Sa današnjim letom počinje, kako se NASA nada dugi niz rotacije posada izmedju SAD i svemirske stanice. To se dešava posle više godina pauze tokom kojih su ruske letelece Sojuz uslužno prevozile američke astronaute.

„Ovo je još jedan istorijski trenutak“ rekao je šef NASA-e Džim Brajdenstin u petak ali i upozorio da je velika pažnja potrebna na svakkom letu.

Let do Medjunarodne svemirske stanice koji će trajati 27 i po sati od vrata do vrata, trebalo bi da bude potpuno automatizovan, mada posada može da preuzme ako bi bilo potrebno.

Sa zarazom Kovid-19 i dalje u jeku NASA je nastavila i za ovaj let da primenjuje bezbednosne mere uvedene za probni let Spejseksa sa posadom u maju. Astronauti su otišli u karantin sa porodicama u oktobru. Osoblje je na lansiranju nosilo maske a broj gostiju u Kenedi centru bio je ograničen.

Potpresednik SAD Majk Pens, predsednik Nacionalnog svemirskog saveta, doputovao je iz Vašingtona da posmatra lansiranje.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.