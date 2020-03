Sportisti u vreme izolacije: Vreme je za psihološki trening

BEOGRAD – Sportski psiholog Marijana Mladenović, jedan od najboljih srpskih stručnjaka u ovoj oblasti, savetuje srpske sportiste da izolaciju u doba pandemije korona virusa i nedostatak treninga iskoriste za psihološki trening.

Mladenović u razgovoru za Tanjug ističe da je prva na udaru motivacija, jer se sportisti, naviknuti da postavljaju ciljeve suočavaju sa potpuno atipičnim problemima.

„Svi sportisti imaju ciljeve za sezonu koja je u toku i takmičenja tokom nje. Svako otkazivanje iz bilo kog razloga utiče, posebno sada kada je globalni razlog koji sva takmičenja dovodi u pitanja. U ovakvim sitaucijama kod sportista prvo na red dođe njihova motivacija i šta je zapravo sa ciljevima koje su formulisali. Motivacija je prva na udaru“, rekla je Mladenović Tanjugu.

Pandemija koronavirusa paralisala je svet sporta, u kom su mnoga takmičenja prekinuta ili odložena, a Mladenović ističe da je najveći problem sportistima kako da prođu kroz period samoizolacije bez fizičkog treninga.

„Nije samo problem kako nastaviti, mnogo veći problem je kako proći kroz ovaj period kada mnoge vrste treninga ne mogu fizički da se realizuju. Psihološko treniranje, koje sportisti često zanemare čim prestane mogućnost fizičkog treninga, sada je veoma važno. Svi oni koji su ranije imali neku vrstu psihološke pripreme treba sa time da nastave, a svi oni koji nisu trebalo bi da uvedu taj aspekt. Naučno je dokazano da mentalni trening može mnogo da pomogne, pa i da kompezuje ono što fizički ne može da se realizuje na pravom realnom fizičkom treningu“, kaže Mladenović i objašnjava koji su to najbolji način za psihološko treniranje.

„To su neke tehnike koje su opšte poznate u sportu, kao što je vizuelizacija. Sve što sportista ne može da realizuje fizički, to na mentalnom planu može da pokuša da sebi verodostojno dočara i proživi. To u velikoj meri kompenzuje nedostatak treninga, ali ono što je najvažnije jeste da sportista ne klone duhom i da ima utisak da je nešto korisno uradio tog dana. Sportisti, kada iz bilo kog razloga preskoče neki deo treninga , imaju utisak da su zabušavali, da su sebi naškodili na neki način… Ovo ima i motivacioni aspekt, da sportisti imaju utisak da su nešto korisno odradili za sebe“.

Tokom karijera gotovo svi sportisti su suočeni sa pauzama zbog nekih ličnih povreda, a sada kada je razlog izostanka sa takmičenja golobalan, Mladenović navodi da gotovo nema razlike u ponašanju i psihološkom pristupu.

„Ima tu dosta i sličnosti. Nekada i kada je reč o ličnoj povredi, oni ne mogu ni tada precizno da znaju kad će se vratiti u trening i u takmičenje. Možda je čak ovo u nekom smislu i isto, u smislu odsustvovanje sa treninga. Ne zna se koliko će biti obustavljena takmičenja što zavisi od šireg faktora, ali ponašanje i način pihološkog pristupa su isti“, rekla je Mladenović.

Na pitanje kome ova sitiuacija teže pada- sportistima ili trenerima ona kaže:

„Možda je čak trenerima teže, jer posao trenera je sportski trening, koji se realizuje fizički. Oni ne mogu da znaju da li sportista vizualizuje svoj trening ili ne, kako se sportista ponaša, ako su svi razdvojeni i svako je u svojoj sopstvenoj izolaciji. Trener to ne zna i mora da im veruje na reč. To zavisi i od povreneja i odnosa sportista i trenera i ne mora to da bude ni otežavajuća okolnost. Treneri su generalno ljudi koji vole da svakog trenutku imaju „fidbek“ o onome što su oni iz trenerskog ugla uradili u procesu koje vode i kotrolišu, a to sada nije moguće“.

Pandemija virusa Covid 19 dešava se u olimpijskoj godini koja je tradicionalna prepuna kvalifikacionih takimčenja za nastup na najvećoj sportskoj smotri, a sportski psiholog smatra da sportisti moraju da imaju širu prespektivu.

„Važno je da svi sportisti, treneri i svi činioci u sportu, imaju širu perspektivu. Jeste ovo olimpijska godina i Olimpijske igre koje slede su svakako značajne za sve koji su se pripremali za to takmičenje, ali to nije jedini cilju u karijeri sportista. Nije to ono zbog čega isključivo treniraju. Treba da redefinišu neke šire ciljeve, zbog čega su u sportu i koje je to sledeće takmičenje, olimpijski ciklus za koji treba ozbiljno da se spremaju… Naravno, isključujemo sportiste kojima bi ovo bilo poslednje učešće na OI, ali je to je život“, rekla je Mladenović, koja je sportskim novinarima, koji su takođe ukraćeni za sportska takmičenja, savetovala je da ovu priliku iskoriste da sport izučavaju šire.

„Informišite se o svemu što inače samo usput stignete da pokupite kao informaciju. To je prilika da detaljnije upoznate sportove o kojima se želeli da pišete i izveštavete, a niste imali vremena. Svako sticanje znanja sada može nesmetano da se odvija, jer ima vremena za mnoge aktivnosti koje inače zapostavljamo zbog nekih glavnih aktivnosti“, zaključila je Mladenović.

(Tanjug)