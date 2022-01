Šta je toksičan optimizam i zašto je OPASAN

„Na čemu smo zahvalni?“ Često sebi postavljamo ovo pitanje da bismo bili sigurni da nije sve tako loše i komplikovano kao što se čini.

Istraživanja u pozitivnoj psihologiji su pokazala da pozitivno razmišljanje pomaže da se osećamo bolje, i fizički i mentalno. Međutim, stalno fokusiranje na dobro može imati loše posledice. Govorimo o toksičnoj strani optimizma i podsećamo vas zašto sve treba da bude umereno.

Kulturne promene

Andre Spajser, autor knjige Wellness Syndrome profesor organizacionog ponašanja i šef menadžmenta na Bajes poslovnoj školi, napominje da su naučna otkrića retko dovoljna da koncept postane popularan. Naprotiv, Spajser veruje da je interesovanje za praksu zahvalnosti zasnovano na stereotipnom verovanju u metode samopomoći, prema kojima možete promeniti svoj život jednostavno gledajući sebe i druge sa optimističnijim i pozitivnijim pogledom. „Ideja je da zračenjem zahvalnosti možete postići uspeh u svim sferama života“, objašnjava Spajser.

„Prepoznavanje vrednosti i značaja nečega“, kaže Ejmi Gordon, vanredna profesorka psihologije na Univerzitetu u Mičigenu. Često nam je potreban pogled u tom pravcu, kaže ona, jer smo navikli da stvari uzimamo zdravo za gotovo – to se zove „hedonistička adaptacija“. „Takođe smo skloni da budemo budniji u pogledu života, što nam olakšava da uočimo mane, a ne vrline“, kaže Gordon. Možda u doba koronavirusa nema ničeg lošeg u tome da se dobro vidi češće gde je to moguće.

Sposobnost da primetite dobro je odlična za vaše zdravlje. „Generalno, zahvalniji ljudi imaju manje zdravstvenih problema (dobar san, manje prehlade“, kaže Gordon, objašnjavajući da je zahvalnost povezana sa pozitivnijim raspoloženjem i boljim odnosima).

Istraživanja takođe pokazuju da zahvalnost olakšava prilagođavanje negativnim iskustvima, što objašnjava popularnost prakse zahvalnosti tokom pandemije. „Uopšteno govoreći, oni koji pokazuju više pozitivnih emocija u teškim vremenima su otporniji“, objašnjava Gordon, misleći na fenomen „srebrne linije“ u kojem se negativni događaji mogu shvatiti kao pokretačka snaga za pozitivne promene.

Toksičan optimizam

Dok je većina istraživanja pokazala pozitivne efekte prakse zahvalnosti, postoje dokazi koji ukazuju na toksičnu stranu navike.

Zahvalnost može stati na put suočavanju sa poteškoćama licem u lice. Evo primera: tokom pandemije ste bili nezadovoljni svojim poslom, ali usred činjenice da su se drugi suočili sa nestabilnošću i nezaposlenošću, odlučili ste da budete zahvalni za ono što imate – a to može dovesti do toga da prihvatite okolnosti i ostanete na svom poslu.

„Kada su ljudi zahvalni što imaju posao, to izgrađuje lojalnost kompaniji, čak i ako im se posao ne sviđa“, kaže Gordon, objašnjavajući da, iako je potrebno više istraživanja u ovoj oblasti, praksa zahvalnosti može dovesti do lojalnosti u neželjenim situacijama. Ljudi sa niskim samopoštovanjem – takođe mogu biti ranjiviji.

Pošto nas zahvalnost motiviše da trpimo nesavršene okolnosti, istraživanja takođe pokazuju da zahvalnost može poslužiti kao izgovor za zlostavljanje i eksploataciju. To se dešava zato što zahvalnost može „objasniti“ neprijatne trenutke, na primer, u nasilnoj vezi.

Takođe, zahvalnost, kao i dublje prakse pozitivnog razmišljanja, mogu dovesti do dualnosti. „Fokusiranje na ono za šta ste zahvalni verovatno će dovesti do toga da obraćate pažnju samo na pozitivne informacije“, kaže Spajser. To može značiti gledanje sveta kroz ružičaste naočare, što je kratkoročno dobro, ali problematično za donošenje odluka i postizanje dugoročnih rezultata. Spajser objašnjava da ako zanemarite mnogo različitih faktora (na primer, toliko ste zahvalni za neke osobine svog partnera da zanemarite njihove anksiozne manifestacije), to kasnije može postati problem u vezi.

Šta da radimo?

Izbegnimo dualnost. To ne znači da je zahvalnost loša. Mnogi od nas greše tako što se previše žale i previše često uzimaju stvari zdravo za gotovo. Istraživanja pokazuju da zahvalnost može biti od pomoći. Međutim, jednako je korisno biti kritičniji prema sebi.

Uobičajena praksa zahvalnosti je da na kraju dana zapišete tri stvari na kojima ste zahvalni, a Spajser predlaže alternativni metod. Dodajte još dve stavke ovoj listi: listu onoga što vam se danas nije dopalo i neutralniju listu stvari koje su vas zbunile.

„Moramo težiti ravnoteži“, kaže Spajser, koji preporučuje da budete zahvalni na dobrom i da budete svesni negativnog. „Tako počinjemo da vidimo svet onakvim kakav jeste – složen i kontradiktoran.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.