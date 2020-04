Šta nam je Kina prećutala i za šta smo sami krivi? (video)

Iz Evrope i Amerike čuje se sve više glasova koji traže da Peking „plati za izvoz“ smrtonosnog virusa. Misuri je prva američka država koja je tužila Kinu zbog korone. Državni tužilac Erik Šmit smatra da je Kina prećutala istinu o kovidu 19 i „ućutkala uzbunjivače i malo toga je učinila kako bi sprečila širenje bolesti“.

“We reported by noon on Dec. 27th, and the local authorities came to conduct the epidemiological investigation that afternoon,” said Dr. Zhang Jixian in #Wuhan, the FIRST #whistleblower of Covid-19, three days earlier than Dr. #LiWenliang did. #China #COVID #thepointwithlx pic.twitter.com/OPWiIRyBhz

— LIU Xin (@thepointwithlx) April 19, 2020