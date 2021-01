Struka upozorila na još jedan, NOVI simptom korone

Simptomi koji upozoravaju na infekciju koronavirusom i početak bolesti covid-19 s početne visoke temperature i anosmije proširili su se na celi niz jačih i slabijih simptoma.

Iako lekari još uvek ističu kako su suvi kašalj, nedostatak vazduha, visoka temperatura, opšta malaksalost i anosmija (gubitak mirisa i okusa) najčešći pokazatelj bolesti, sve se češće javljaju i neki ne tako uobičajeni simptomi.

Tako je britanski naučnik, profesor genetske epidemiologije na King’s College u Londonu, Tim Spector, upozorio na simptom koji se sve češće javlja, a nije naveden na “službenoj listi” simptoma, prenosi Zimo.

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list – such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK

— Tim Spector (@timspector) January 13, 2021