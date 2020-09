Svet na nogama – zdravlje ili sloboda, pitanje je sad (video)

Službe za javno zdravlje širom sveta od pojave Kovida-19 apeluju na građane da nose zaštitne maske, redovno peru ruke i drže fizičku distancu od najmanje 1,5 metara. Međutim, bunt protiv ovih mera već mesecima izvodi građane na ulice mnogih gradova.

„Virus ne postoji“, „Maska ubija“, „Ne bojimo se“, parole su koje odjekivale Madridom u avgustu. „Kovid je laž, nismo svi kovidioti“, „Bolje grob nego rob“, „Slobodan život je naša moć“, poručeno je iz Zagreba u septembru. „Neću da me maskiraju, testiraju, prate“, pisalo je na transparentima još u julu u Londonu.

Slične poruke poslate su i sa protestnih skupova u Parizu, Berlinu, Montrealu…

Između zdravlja i slobode

Protivnici nošenja maski postoje i u Srbiji i veoma su aktivni na društvenim mrežama, te se često može pročitati kako se hvale svojim „uspesima“ da su nekoga naterali da skine masku, ili pak da su „maske nekada nosili samo robovi“.

Demonstranti širom sveta ili uopšte ne veruju u postojanje virusa korona, ili ne veruju u mogućnost da ova zaraza dovodi do smrti. Neki pak sumnjaju u samu mogućnost sprečavanja širenja Kovida-19 pomoću maski.

​Oni tvrde da su građanima ograničena temeljna prava i slobode uvođenjem mere obaveznog nošenja maski na javnim mestima.

Pod parolom da su maske „brnjice“, sredstvo „poniženja“ koje nameće vlast kako bi kontrolisala stanovništvo, oni opravdavaju nenošenje maski. Rečito je objašnjenje Pilar Martin, 58-ogodišnje domaćice iz Saragose, koja je došla na protest u Madridu jer smatra da države preteruju s brojevima zaraženih kako bi suzile građanska prava.

Anti-mask protesters in Montreal are carrying American flags & chanting "USA" right now pic.twitter.com/kVorP3gAAY

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) September 12, 2020