Svetski mediji o derbiju: Kako Srbi igraju pred 25.000 ljudi? (video)

Brojni svetski mediji, uključujući Rojters i ESPN, izveštavaju sa fudbalskog derbija u Beogradu sa posebnim akcentom na činjenicu da je na tribinama bilo skoro 25.000.

Zvaničan podatak je da je sinoć na Partizanovom stadionu bilo 15.000 navijača.

I sve to u trenutku dok se u Nemačkoj i dalje igra pred praznim tribinama, a u Italiji, Španiji i Engleskoj još nije ni nastavljen fudbal posle pandemije korona virusa, u Srbiji je odigran derbi bez ograničenja broja gledalaca.

„Pred skoro 25.000 ljudi, vodila se veoma napeta borba u beogradskom derbiju, u dobro poznatoj atmosferi na stadionu Partizana. Obe grupe navijača palile su baklje i prozivale se, a Bibras Natho je rešio meč u 58. minutu“, navodi Rojters.

ESPN ističe da Zvezda nije imala rešenje za Umara Sadika samo nekoliko dana nakon što je na godišnjicu Barija osvojila treću uzastopnu titulu.

Grčka Gazeta izveštava iz Beograda sa naslovom „Derbi kao nekad“ aludirajući na atmosferu.

In Nederland gaan we pas over een paar maanden weer aan voetballen denken en voorlopig nog zonder supporters, maar kijk even naar deze beelden uit Servië…. Dit was gewoon gisteravond waar 25.000 fans in een kolkend stadion naar Partizan – Rode Ster keken. Bizarre beelden echt.

