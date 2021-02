Teorija o smrznutoj hrani kao prenosiocu korona virusa pod mikroskopom detektiva SZO

Iako samo vrlo oskudni podaci ukazuju na to da smrznuta hrana može dovesti do infekcije korona virusom, istraživači Svetske zdravstvene organizacije (SZO) koji tragaju za poreklom virusa kažu da to ipak zahteva istragu, piše američki naučni sajt CNET.

Kada se u kineskom gradu Ćingdau u oktobru 2020. godine pojavila grupa slučajeva zaraze korona virusom, stiglo se do dva lučka radnika koji su bili prvi zaraženi. Nije utvrdjeno kako su se radnici zarazili, ali kineski Centar za kontrolu bolesti (CDC) otkrio je genetske tragove virusa SARS-CoV-2 koji uzrokuje kovid-19, na pakovanjima uvoznog smrznutog bakalara u toj luci.

Nije navedeno odakle je riba uvezena, ali je kineska služba u oktobru objavila da je „dokazala“ da bi kontakt sa kontaminiranom ambalažom mogao dovesti do oboljevanja.

Sanitarne vlasti su drugde u svetu još ranije zaključile da je malo ili nimalo dokaza da se virus SARS-CoV-2 može preneti na pakovanju hrane.

Tokom protekle godine pojavile su se dve teorije koje objašnjavaju pojavu kovid-19 u Vuhanu u decembru 2019. Jedna kaže da je virus nastao prirodno i preskočio sa slepog miša na čoveka, verovatno preko neke životinje-posrednika, a druga teorija sugeriše da je virus možda slučajno procureo iz laboratorije u tom kineskom gradu i proširio se stanovništvom.

SZO i kineski istražitelji koji su u februaru posetili pijace i laboratorije u Vuhanu radi utvrdjivanje činjenica, sugerišu da je prva teorija, o poreklu virusa iz prirode najverovatnija, dok je curenje virusa iz laboratorije odbačeno kao „krajnje neverovatno“.

Ali, ponudili su i alternativnu teoriju za izbijanje epidemije: smrznuta hrana ili smrznute životinje uvezene u Vuhan i prodate na pijacama, odakle je sve krenulo i preraslo u pandemiju.

Danac Peter Karim Ben Embarek, stručnjak za bezbednost hrane i vodja tima SZO koji istražuje poreklo kovida-19, rekao je na konferenciji za novinare 9. februara da bi „bilo zanimljivo istražiti“ da li su zaražene, smrznute divlje životinje mogle da donesu virus na pijacu. Medjutim, rekao je on, treba mnogo posla da bi se našli tragovi i utvrdili putevi prenošenja.

Nudeći tu alternativnu teoriju, istražni tim SZO prećutno je podržao spornu hipotezu koja je mesecima jačala u Kini. Tamošnji državni mediji su o malim epidemijama izazvanim hranom i ambalažom za hranu prvi put izvestili u julu 2020. godine, što je dovelo i do povlačenja smrznutog lososa iz prodaje. U avgustu je Kina rekla da je virus nadjen i na ambalaži škampa iz Ekvadora, mada to nije izazvalo i zarazu.

Istaknuti kineski naučnici time u stvari podržavaju pretpostavku da je pandemija počela van Kine što je možda način da se krivica skrene s Kine i njenog početnog načina bavljenja pandemijom, piše CNET.

Istraživači su pokazali da virus SARS-CoV-2 može da preživi i do minus 20 stepeni Celzijusa i da buja u vlažnim, hladnim uslovima, te postoji šansa da se ljudi zaraze rukovanjem kontaminiranim proizvodima. Bilo je slučajeva zaraze kovid-19 u objektima za pakovanje mesa u SAD, Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Australiji i drugde.

Ali javno dostupna istraživanja o smrznutoj hrani kao izvoru bolesti su retka. Tako baza podataka SZO o istraživanju kovid-19 navodi samo 26 rezultata kada se traži „smrznuta hrana“, a samo osam govori o „hladnom lancu“ obrade i pakovanju hrane kao specifičnom putu prenošenja SARS-CoV-2.

Kina je uvezenu robu preventivno kontrolisala na koronavirus od juna, pošto je otkrila genetske fragmente SARS-CoV-2 u pošiljkama hrane. Od tada je analizirano više od 1,4 miliona uzoraka, od čega su, po izveštaju u kineskom časopisu „CDC Weekly“ 8. januara, u Kini 2020. godine identifikovana samo četiri slučaja zagađenja „hladnim lancem“.

Od 30. novembra 2020. virusna RNK je otkrivena u manje od 0,05 odsto uzoraka proizvoda što je zapanjujuće nizak procenat. Ipak ta nadjena virusna RNK ne dokazuje da je prisutan i infektivni virus, već to samo znači da je otkriven njegov genetski materijal.

Kina je strogo testirala uvoz, ali širom sveta „ne testiraju tako strogo“, rekao je Čenju San, lekar iz Bolnice AMITA u Čikagu, i nedavno objavio u časopisu „Public Health“ da se „ne može isključiti“ prenošenje virusa „hladnim lancem“ obrade hrane.

Nije zabeležen nijedan takav slučaj kontaminacije izvan Kine, primećuje San, ali istraživački resursi u svetu na to nisu ni usredsređeni, a bez testiranja je nemoguće znati postoji li kontaminacija uvezene hrane ili ne.

Stručnjak SZO za sigurnost hrane Ben Embarek, u razgovoru za časopis „Science“, rekao je medjutim da je „verovatno izuzetno retko“ da bi se koronavirus mogao naći na smrznutoj hrani ili u njoj, mada je ocenio da je „to potencijalno moguće, pa je vredno istražiti“.

Ali, da bi se virus SARS-CoV-2 uneo u smrznutu hranu i tako stigao u Kinu, morao je pre decembra 2019, kada je epidemija tamo počela, već da cirkuliše negde drugde u svetu, a dokaza za to nema: nije bilo nijednog takvog slučaja van Kine.

Nedostatak dokaza navodi neke naučnike da smatraju da će fokusiranje na smrznutu hranu možda skrenuti istragu: „To bi mogla biti najveća dimna zavesa u istoriji“, rekao je za CNET Nikolaj Petrovski, profesor endokrinologije na Univerzitetu Flinders, koji radi na tazvoju vakcine.

Ipak, sve hipoteze o poreklu korona virusa ostaju na stolu, rekao je Tedros Adhanom Gebrejesus, generalni direktor SZO. To uključuje i kontroverznu hipotezu o curenju iz laboratorije iako je izgledalo da ju je istražni tim odbacio 9. februara.

Na pitanje novinara o verovatnoći svake od tih teorija, članica tima Marion Kopmans, holandska virusološkinja, rekla je da istraživači koriste petostepenu klasifikaciju: od „izuzetno verovatno“ do „krajnje neverovatno“.

Ocenu „najverovatnije“ ima teorija o poreklu SARS-CoV-2 „prelivanjem“ – sa slepog miša na ljude, preko neke zasad neutvrdjene životinjske vrste kao posrednika, dok teorija o smrznutoj hrani kao prenosiocu, po javno dostupnim naučnim dokazima zasad ima ocenu „krajnje neverovatna“.

Uskoro bi trebalo da se zna više jer SZO planira da ove nedelje objavi načelni deo izveštaja o nalazima iz Kine, a puni izveštaj se očekuje tokom godine. Do tada će i teorija smrznute hrane pod mikroskop i, kako sada stoje stvari, neće izdržati ispit stručne provere – zaključuje CNET.

(Beta)

