Terzić o ciljevima, korona virusu, finansijama, derbiju. . .

BEOGRAD – Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić na početku priprema za novu sezonu najavio je pohod na četvrtu uzastopnu šampionsku titulu, što klub nikad u istoriji nije uspeo, i otkrio da će igrači dobiti striktna pravila ponašanja kako bi izbegli korona virus.

„Naš cilj jeste šampionska titula i to smo predočili našim igračima. Krećemo u nove pobede. Nikada u istoriji Crvena zvezda, a to je 75 godina, nije osvojila četiri šampionske titule u nizu. Ovo će biti jedna velika šansa da ovi igrači uđu u istoriju Crvene zvezde i da osvoje šampionsku titulu. Sigurno je da ćemo to i ostvariti. Uradićemo sve da se u narednom periodu naši navijači raduju, da Zvezda osvoji titulu prvaka, kao i da uđemo u neko evropsko takmičenje“, rekao je Terzić.

On je, u trenutku kada klub ima šestoricu zaraženih prvotimaca, najavio uvođenje novih pravila ponašanja.

„Rekao sam igračima da moramo da naviknemo i naučimo da živimo sa ovim virusom. Ne znamo do kada će ovo trajati, vakcina i lek se ne naziru. Moramo podići nivo svesti i odgovornosti, pre svega prema svom zdravlju, najbližima i Crvenoj zvezdi. Imaju zabranu kretanja osim stadion-kuća. Bilo kakav odlazak u restorane, nepotreban druženja sve je zabranjeno. Biće kazni ko ih prekrši, jer se suočavamo sa opasnim virusom i moramo biti odgovorni“.

Terzić je otkrio da se ovog leta kroz transfere planira zarada oko 10 miliona evra.

„To je naš plan, ali ne znamo da li ćemo uspeti. Pre svega, zato što ne znamo kako će se ponašati tržište. Svi znamo da je prvenstvo trebalo da se završi 23. maja po kalendaru UEFA u svim šampionatima i da igrači dobiju slobodno do prvog juna, za kada je zakazano okupljanje reprezentativaca za Evropsko prvenstvo. Međutim sve to je pomereno, ceo proces kasni, a tako će i prelazni rok trajati tri meseca. Svesni smo svi da je ova pandemija napravila štetu svetskoj ekonomiji, sve se to kao sistem spojenih sudova preliva i u fudbalski biznis“, konstatovao je on i dodao da će posle svega biti još smanjenja plata i skraćenja igračkog kadra.

Na pitanje da li su porazi u derbijima senka na titulu Terzić ističe da su u klubu svesni koliko navijačima znači derbi.

„Naravno da ne prija poraz od 1:0, kao što ne prija ni poraz Liverpula od Mančester Sitija sa četiri gola razlike, ali ako je taj poraz bacio senku da titulu koju je osvojio Liverpul, onda je i poraz i u kupu bacio senku i na našu. Četiri šampionske titule, u toku mog mandata, osvojene su ubedljivo i to sa skoro 100 bodova ukupne razlike u odnosu na Partizan“, poručio je Terzić.

