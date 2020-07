Tinejdžerke širom SAD-a masovno se maskiraju u bake iz bizarnog razloga (video)

Tinejdžerke širom SAD-a prerušavaju se u bake s maskama kako bi kupile alkohol u prodavnicama.

Teenagers dress as mask-wearing grannies to buy booze in latest #TikTok craze https://t.co/KNRPMe6ZYF pic.twitter.com/YNNdjzyjgQ

Pripadnici takozvane generacije Z ažurirali su svoje lažne lične karte tokom pandemije koronavirusa i sad se oblače u bake i sa perikama i u prikladnoj odeći odlaze u prodavnice kako bi pokušale da kupe alkohol.

TikTok preplavile su snimci ovog po mnogima bizarnog izazova, od kojih mnogi imaju više miliona pregleda.

„Koristite lažne lične karte što više jer ako nosite masku, ne mogu da vam vide lice, lol“, napisala je jedna tinejdžerka uz snimak kojim je pokrenula trend.

Teenagers are dressing up as mask-wearing grandmas to buy booze underage https://t.co/YkBdgq2fhd pic.twitter.com/kCkKUTr3iG

— SICK CHIRPSE (@SickChirpse) July 16, 2020