To se zove sreća: Ostao bez posla zbog korone, pa na lotou osvojio milione

Mladi otac iz Australije koji je izgubio posao zbog pandemije koronavirusa nedugo zatim je na lotu osvojio 4,8 miliona australijskih dolara.

Australijanca, koji je odlučio da ostane anoniman, pandemija koronavirusa ostavila je u teškoj situaciji: ostao je bez posla, ali mu sreća nije okrenula leđa jer je na lutriji osvojio 4,8 miliona australijskih dolara. Dobitak na igri Lott’s Set For Life neće dobiti odjednom, nego će mu se narednih 20 godina mesečno isplaćivati 10.205 dolara, prenosi B92.

„Kad sam shvatio da sam dobio, probudio sam suprugu, a ona je počela da vrišti. Nisam mogao da verujem. Bezbroj puta sam proverio samo da budem siguran. Nismo mogli da spavamo, ostali smo budni cele noći gledajući televiziju i praveći planove. To je predivan osećaj. Mi smo mlada porodica s bebom, a ovo će nas osigurati do kraja života“, ispričao je on za Australian Associated Press.

O njemu je poznato samo to da je u dvadesetim godinama i da živi u Adelejdu. Otkrio je da je zbog pandemije izgubio posao i da mu je ovaj dobitak osigurao finansijsku slobodu o kojoj nije mogao ni da sanja.

„Nedavno sam izgubio posao zbog covida-19 pa je ovo veliko olakšanje. Bio sam pod velikim stresom, a sad sam presrećan. Ovo nam daje potpunu finansijsku slobodu. Mogućnosti su neograničene. To je divan osećaj, ne mogu biti srećniji. Moja žena već planira da kupi nov auto i novu kuću, i to ne bilo kakvu kuću, nego onakvu o kakvoj smo sanjali“, rekao je.