Tramp i Melanija pozitivni na korona virus

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su on i njegova supruga Melanija u karantinu nakon što je ustanovljeno da je jedna od njegovih najbližih saradnica Houp Hiks (31) pozitivna na korona virus.

On je to objavio na Tviteru navodeći da Melanija i on čekaju prve rezultate testa na koronu.

„Houp Hiks, koja je vredno radila bez pauze pozitivna je na kovid-19. Užas. Prva dama i ja čekamo naše rezultate. U međuvremenu, započeli smo proces karantina“, napisao je Tramp na Tviteru.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!

