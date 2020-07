Tramp objasnio rekordnu zaraženost koronom u Americi

Američki predsednik Donald Tramp objasnio je rast broja obolelih od korone u Americi testiranjem koje je najbolje na svetu.

„Naše testiranje je tako masovno i dobro, mnogo masovnije i bolje nego u bilo kojoj drugoj državi“, napisao je Tramp.

Po njegovim rečima, dobra vest je da nivo smrtnosti opada.

There is a rise in Coronavirus cases because our testing is so massive and so good, far bigger and better than any other country. This is great news, but even better news is that death, and the death rate, is DOWN. Also, younger people, who get better much easier and faster!

