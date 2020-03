Tramp ugrožen koronavirusom (foto)

Australijski ministar unutrašnjih poslova Piter Daton, koji je zaražen koronavirusom, prošle sedmice je boravio u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se sreo sa Ivankom Tramp, ćerkom američkog predsednika Donalda Trampa.

Daton se tokom posete SAD slikao tako što je stajao neposredno uz Ivanku Tramp, pa bi koronavirus mogao tako da ugrozi i američkog predsednika i njegovu porodicu, objavili su svetski mediji.

Yesterday 🇦🇺 Home Affairs @PeterDutton_MP joins @IvankaTrump, Attorney General Barr & our five eyes partners 🇺🇸🇬🇧🇨🇦🇳🇿 to fight online child exploitation. We heard from 9 brave survivors & announced principles that technology companies should implement to protect children online pic.twitter.com/3ifeJnGJPI

— Australia in the US 🇦🇺🇺🇸 (@AusintheUS) March 6, 2020