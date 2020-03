Treća žrtva koronavirusa u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je još jedna osoba u Srbiji preminula od koronavirusa i da za 48 sati počinje masovno testiranje građana na potencijalnu zarazu.

U Srbiji je danas preminula treća žrtva koronavirusa u Srbiji, saopštio je predsednik Aleksandar Vučić.

“Pre nešto više od sat vremena preminula je još jedna osoba. Reč je o osobi ženskog pola, od 60 godina, koja je preminula u KBC “Dragiša Mišović“ i ona se zvanično vodi kao treća žrtva virusa korona u zemlji”, rekao je Vučić na pres konferenciji nakon sastanka sa lekarima iz Kine, kojem su prisustvovali i premijerka Ana Brnabić, kao i članovi oba krizna štaba.

Kako je preneo, pacijentkinja nije imala tešku kliničku sliku.

„U svakom slučaju, broj obolelih se povećava iz dana u dan, a rekao bih i zbog loše metodologije, u kojoj smo davali dva puta dnevno broj zaraženih. Sada ćemo to činiti jednom, u 15 sati, onako kako to rade druge evropske zemlje“, rekao je Vučić.

On je istakao da su se nadležni do sada trudili, i kako je rekao, delimično uspeli da, ne samo uz nadzor, već i uz ključnu ulogu lekara, uspore pandemijsku krivu, kako ne bi došlo do eksponenecijalnog rasta obolelih, kao što je slučaj u nekim zemljama.

„Ali, nismo suštinski napali virus”, konstatovao je Vučić.

Masovno testiranje

Predsednik Srbije najavio je promenu pristupa u borbi protiv koronavirusa, koja podrazumeva veći broj testiranja, ali i izolaciju i lakše obolelih ljudi.

„Promenićemo svoj pristup i uz podršku kineskih prijatelja krenućemo na masovna testiranja. Očekujte drastično uvećanje za 48 sati. Imamo dovoljno testova za prve dane drastičnog uvećanja. U međuvremenu dobićemo nove testove i ljude koji mogu da provedu te testove“, rekao je Vučić.

Vučić je, na konferenciji za štampu, kazao da se država do sada trudila, uz nadzor stručnih ljudi, da pandemijsku krivu uspori, ali da virus suštinski nije bio napadnut.

Iz razgovora sa kineskim stručnjacima, kaže, predstavnici države su mnogo toga saznali, a bilo je reči o tri stvari:

kako i na koji način da zdravstveno, medicinski tretiramo i napadnemo koronavirus,

koje su dodatne mere koje država može i mora da preduzme da bismo omogućili zdravstvu da obavi svoj posao, kao i ekonomske mere da se olakša kriza, odnosno omogući da građani prežive period i imaju pristojnu budućnost u zemlji.

(Sputnjik)