Treći talas – i skok cena maski?

Hoće li treći talas epidemije koronavirusa dovesti do novog talasa skoka cena maski u apotekama i prodavnicama?

Sada, kada smo u obavezi da nosimo masku u zatvorenom prostoru, hiruršku možemo naći i za 12 dinara, kažu u Apoteci „Beograd“. Čak i 10 puta skuplja bila je u vreme vanrednog stanja.

Najvišu cenu od 120 dinara, ograničila je Vlada 22. marta, piše portal RTS. Međutim, mnogima je to bilo preskupo. Jesu li maske mogle da budu jeftinije u vanrednom stanju, koliko ih je država plaćala, od koga kupovala, a koliko smo dobili besplatno?

Između straha od nepoznatog i zbunjujućih poruka stručnjaka štiti li maska od virusa, građani su se tokom vanrednog stanja našli u redovima ispred apoteka. Tada ih nije bilo lako naći, a mnogima su bile ozbiljan udar na novčanik.

Oko 14.000 dinara mesečno trebalo je da izdvoji četvoročlana porodica za hirurške maske. Komad 120 dinara najviše, za one koje je distribuirao RFZO, tako je odredila Vlada, a ograničena cena imala je ograničeni rok – od 22. marta do 6. maja.

„Sto dvadeset dinara, to je jedan evro. Međutim, ne mogu da kažem da je to povoljno, to je i dalje skupo, ali ponuda i tražnja stvaraju cenu, treba da imamo uvek toliko rezervi da se tako nešto ne ponavlja“, kaže epidemiolog Predrag Kon.

Čeka li nas repriza skoka cena maski, takve najave, za sada, nemaju, ali imaju hiruršku i za 12 dinara, kažu u Apoteci „Beograd“. U vanrednom stanju prodavali su ih, tvrde, za 86 dinara i 40 para, za razliku od mnogih apoteka koje su se protegle do maksimalnih 120 dinara prema uredbi.

„Od svih veledrogerija smo dobijali po ceni od 72 dinara. Sve apoteke su dobijale po istoj nabavnoj ceni. Naša direktorka je sa menadžmentom odlučila da mi te maske prodajemo bez zarade, znači bez marže, samo uz dodatak PDV-a, i u apotekama ‘Beograd’ cena maski bila je 86,4 dinara. Znači sve preko toga je nečija zarada“, navodi Nataša Damnjanović Nikolić, upravnica Apoteke „Prvi maj“.

Do apoteka maske su stizale preko veledrogerija. A veledrogerije su ih u vanrednom stanju nabavljale po vanrednom pravilu. Kažu – isključivo od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

„Potvrđujemo da smo 6. maja jednom mediju rekli da smo maske od RFZO kupovali za 60 dinara po komadu. Maske koje smo tada distribuirali apotekama nisu bile iz domaće proizvodnje“, navode iz „Feniks farme“.

„Svi smo dobijali iste, uglavnom su to bile kineske maske“, ističe Damnjanović Nikolićeva.

Koja je bila nabavna cena maski – strogo (ne)poverljivo

Po kojoj ceni je RFZO prodavao hirurške maske veledrogerijama, a od koga je sve naša država kupila maske tokom vanrednog stanja, koliko je platila, koliko dobila besplatno, to je strogo poverljivo, odgovara RFZO.

„Ne možemo vam dostaviti tražene podatke sve dok Vlada Republike Srbije ne opozove njihovu tajnost. Označeni su oznakom stepena tajnosti ‘strogo poverljivo’, koji prestaje da važi prestankom epidemije“, saopštavaju iz RFZO.

Nema zakonskih prepreka da se podaci dostave, odlučio je poverenik za informacije od javnog značaja.

„Poverenik ne nalazi da su tražene informacije takvog karaktera da bi morale biti isključene iz slobodnog pristupa na osnovu člana 9 tačka 5 Zakona. Ignorisanje obaveze obaveštavanja javnosti o tim informacijama izaziva nezadovoljstvo javnosti i sumnju u verodostojnost i onih informacija koje su organi vlasti učinili dostupnim“, ističe se.

„Nakon rešenja poverenika nema nikakvog izgovora više da oni te informacije kriju. Tajnost podataka o tome po kojoj ceni je Republički fond zdravstvenog osiguranja nabavio zaštitne maske dalje otežava da se vidi da li su i cene tih maski do kojih je došlo kasnije u veleprodaji i maloprodaji bile opravdane“, smatra Nemanja Nenadić, programski direktor „Transparentnosti Srbija“.

Koliko je opravdana računica države da maska treba da nas košta baš do 120 dinara, odnosno 200 epidemijska, u Ministarstvu trgovine kažu da pitamo Ministarstvo finansija, jer je ono, navode, predložilo Vladi takvu uredbu. U Ministarstvu finansija ćute, a iz Ministarstva trgovine objašnjenje o kontrolama.

Od 22. marta, tržišni inspektori uradili su 866 vanrednih nadžora i ni u jednom slučaju, kažu, nisu utvrdili da je trgovac prodavao maske nabavljene od RFZO po ceni višoj od uredbom dozvoljene.

Kada je reč o maskama koje su nabavljenje od drugih dobavljača, kontrolisali su visinu marže, koja prema odluci iz marta nije smela da pređe nivo marže koja je bila primenjivana 5. marta. I tvrde da nijedan trgovac nije prekršio ni to pravilo.

(RTS)

