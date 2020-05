Trećina stanovništva planete može ostati bez posla

Svaki šesti čovek u svetu može ostati bez posla u naredna dva-tri meseca, a skoro trećina cele planete do kraja godine zbog pandemije virusa korone, navodi se u istraživanju „Boston konsalting grupe“ (BKG).

„Teško je oceniti radikalne promene u radnoj snazi na globalnom nivou koje je izazvala kriza, zbog epidemije Kovid-19. Analiza BKG pokazuje da se skoro trećina stanovnika zemlje (oko dve milijarde) ljudi našlo pod pretnjom da mogu ostati bez posla ili će raditi skraćeno radno vreme u 2020. godini. Prema prognozama Međunarodne organizacije za rad, gubici prihoda će dostići 3,4 biliona dolara, dok će nivo nezaposlenosti preći 17 procenata.

Prema analizi BKG, više od 80 odsto ljudi koji će ostati bez posla biće iz neproizvodne sfere, prerađivačke industrije, turizma i ugostiteljstva, kao i građevine.

„Očekujemo da će do kraja 2020. godine novo nezaposlenosti u svetu početi da se vraća u ravnotežu. Međutim, pandemija je već pokrenula proces dugoročnih strukturalnih promena – od rada od kuće do ubrzane automatizacije. Ove izmene će dotaći oko 1,5 milijardi radnih mesta u narednoj deceniji“, smatraju u BKG. Do 2030. godine 12 odsto radnih mesta će biti automatizovano, dok će 30 odsto zahtevati potpuno nove radne navike.

Prema prognozama, više od 10 odsto svih radnika u svetu radiće od kuće.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.