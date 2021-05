Evropska unija planira da do oktobra razvije i odobri upotrebu tri nova leka protiv koronavirusa, koji će tretirati i posledice „produženog kovida“ koje traju nedeljama i mesecima nakon izlečenja primarne infekcije, najavljeno je u Evropskoj komisiji.

Komesarka za zdravlje Stela Kirijakides, kaže da je za sada u Evropskoj uniji, protiv koronavirusa, autorizovan samo Remdesivir, a da bi do kraja godine broj novih lekove za tretiranje posledica kovida 19 mogao da se popne na pet.

„Ključno je da, pored vakcina, ubrzamo rad na prozvodnji lekova protiv kovida 19, kako bi pomogli ljudima koji imaju dugoročne posledice ove bolesti“.

„Cilj je da do okotobra razvijemo i autorizujemo tri nova leka protiv kovida 19 i još dva do kraja godine. To je ambiciozno, ali izvodljivo i neophodno”, kaže Kirijakides.

Predstavljajući novu Strategiju Evropske unije za terapiju protiv kovida 19, koja pokriva lekove za tretiranje posledica infekcije od istraživanja, razvoja i proizvodnje do nabavke i primene, Stela Kirijakides napominje da se kampanja vakcinacije ubrzava u svim članicama EU, ali i napominje da odgovor na kovid 19 ne može da bude „samo vakcine“. Mora se pomoći onima koji nakon infekcije pate od umora, pada koncentracije, poremećenog sna.

„Ovo je virus koji će verovatano postati endemski, kao što je slučaj sa gripom. Moraćemo da ga, u budućnosti, kontrolišemo i tretiramo njegove posledice”, zaključuje Kirijakides.

(Tanjug)

