U Beogradu otvoren eŠalter za pomoć građanima

BEOGRAD – U Beogradu je danas otvoren prvi šalter na kome građani mogu da se registruju na portal eUprava i pristupaju različitim uslugama na tom portalu, čime se olakšava svakodnevno obavljanje njihovih administrativnih poslova jer više neće morati da idu na šaltere.

U pitanju je eŠalter otvoren u zgradi gradske opštine Stari grad gde građani, uz ličnu kartu i mobilni telefon, mogu da postanu eGrađani, to jest dobiju nalog na portalu elektronske uprave i koriste sve usluge koje se tu nalaze – upišu decu u vrtić, škole, dobiju rešenje za porez ili iz katastra…

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović kaže da je glavni zadatak svake države da brine o svojim građanima i dodala da se to upravo čini otvaranjem eŠaltera.

„Danas pokušavamo da građane Srbije ubedimo, i to ćemo učiniti u svim gradovima i opštinama, da postanu eGrađani. To je novina za Srbiju, možda nije za Beograd i nekoliko većih gradova, ali građani u najudaljenijim mestima gde nema interneta o ovome gledaju samo na televiziji i to mora da se promeni, jer je digitalizacija nešto što ne možemo da zaobiđemo“, rekla je Obradović.

Navela je da je otvaranje eŠaltera u Beogradu korak bliže da svi postanemo eGrađani i na taj način olakšamo sebi život, uštedimo vreme i novac, preskočimo brojne šaltere i uplate različitih taksi i ubrzamo komunikaciju između građana, privrede i države.

Pozvala je građane da na šalterima lokalnih samouprava i pošta zatraže svoje parametre i uz ličnu kartu i mobilni telefon postanu eGrađani.

„Kada postanete eGrađanin sva komunikacija sa državom, razmena papira, dokumentacije ide elektronski. Nema razloga da tražite kada radi šalter, idete do šaltera i uplaćujete razne takse. Sve radite elektronski“, rekla je Obradović i dodala:

„Ovo je budućnost. Srbija postaje moderna država, država po meri svih nas, a mi moderni građani. Država je to obezbedila, a na građanima je da požele da budu eGrađani, za šta je potrebno samo nekoliko minuta. Kao što smo uspeli da se prijavimo za vakcinaciju ili novčanu pomoć države putem portala eUprava, tako će i ovo postati naša svakodnevica“.

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović pozvao je građane da postanu eGrađani i bezbedno pristupaju različitim uslugama na portalu eUprava.

Podsetio je da su na tom portalu dostupne različite usluge kao što su elektronska prijava dece u predškolske ustanove, upis u škole…

„Skoro dva miliona građana se putem portala elektronske uprave prijavilo za vakcinisanje protiv Kovida 19, a na tom portalu postoji i elektronsko sanduče u koje sve više elektronskih dokumenata država šalje“, dodao je Jovanović.

Naveo je da je ovo prvi eŠalter otvoren u Beogradu i dodao da je cilj da se takvi šalteri otvore u 140 gradova i opština širom Srbije.

Izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović rekla je da se otvaranjem eŠaltera lansira nova generacija digitalnih usluga za građane i privredu.

„Cela ova inicijativa sprovodi se u okviru programa za unapređenje elektronske dostave koji se sprovodi pod vođstvom Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, a sa ciljem da se svi zajedno rasteretimo birokratije“, rekla je Jovanović.

Dodala je da je za NALED taj cilj posebno važan jer, prema njihovim analizama, godišnji trošak administrativnog opterećenja privrede iznosi više od 1,4 milijarde evra.

„Za nas je posebno važno da nastavimo da radimo na razvoju elektronskih sistema, poput elektronske dozvole i eInspektora gde smo bili podrška državi da se ti sistemi uspostave, ali i da se ova praksa dalje omasovi kroz uvođenje novih sistema poput eAgrara i eProstora“, rekla je Jovanović.

Predsednik opštine Stari grad Radoslav Marjanović rekao je da se upravo u periodu kada se borimo protiv korona virusa pokazalo da postojanjem dobrog i kvalitenog e-servisa različiti organi na državnom i lokalnom nivou mogu da sarađuju i brzo i efikasno organizuju zahtevne procese kao što je vakcinacija građana.

„Uvođenjem eŠaltera svaki građanin će moći da se registruje na portal eUprava i u narednom periodu koristi brojne usluge koje su omogućene putem tog portala“, rekao je Marjanović i istakao da će se na taj način olakšati svakodnevni život građana.

Marjanović je izrazio zadovoljstvo što je Stari grad prva opština u Beogradu koja je otvorila eŠalter.

(Tanjug)

