U Grčku i bez testa na koronu?

Mnogi građani Srbije, iako željni mora, već su odustali od letovanja zbog previsokih cena testiranja na koronu, koje bi odmor četvoročlane porodice mogle da poskupi i za oko 1.000 evra. Međutim, izjava grčkog ministra turizma Harisa Teoharisa da od 1. jula testiranje možda neće ni biti obavezno ponovo je probudila nadu, a sa ovim stavom su saglasni i domaći stručnjaci!

– Ideja je da se izvrši inspekcija u zemlji odlaska, tako da se ljudi koji su već u avionu osećaju sigurno i znaju da su drugi putnici negativni na virus korona. Zasad je naša zamisao da svi budu testirani kako bi mogli da se odmore i ne pitaju se uvek na plaži da li je neko pored njih zaražen.

Ipak, 1. jul je daleko, tako da bi pravila mogla da budu potpuno izmenjena do tada, a testiranje možda neće ni biti obavezno – rekao je grčki ministar turizma Haris Teoharis.

Mogućnost da testiranje neće ni biti neophodno nije isključio ni Dušan Spasojević, ambasador Srbije u Grčkoj, koji je rekao da će tek biti reči o tome da li je test neophodan.

– Mere još nisu do kraja definisane. Koliko smo u Atini razumeli, sve mere biće ostavljene za bilateralno sporazumevanje između zemalja. Očekuje se da će ove nedelje biti obavljeni razgovori na svim nivoima i da će se naći rešenje za sve zemlje Balkana – istakao je Spasojević.

Krizni štab preporučio je Vladi Srbije da se od 1. juna u potpunosti otvore granice za četiri zemlje u okruženju – Crnu Goru, BiH, Severnu Makedoniju i Albaniju. A ukoliko bi to bilo dogovoreno, postoji mogućnost da, pored Grčke, testovi ne bi bili neophodni ni za Severnu Makedoniju, što znači da bi drumski saobraćaj od Srbije do Grčke bio prohodan, ali ostaje da se vidi da li će se menjati propisi za ulazak u Srbiju.

– Realno je očekivati da Grčka ukine obavezu testiranja za ulazak u zemlju. To je zemlja u kojoj se 20 odsto BDP oslanja na turizam, a poseti je 30 miliona ljudi.

S druge strane, broj zaraženih širom Evrope opada, a tome će još doprineti toplo vreme, pa se može očekivati da do 1. jula procenat zaraženih bude minimalan, što bi putovanje učinilo bezbednim – rekao je za Kurir prof. dr Žarko Ranković, infektolog i član kriznog štaba u Nišu.

On je dodao da ni testovi nisu sto odsto pouzdani, jer ne mogu biti stariji od tri dana, dok je period inkubacije koronavirusa u proseku sedam dana.

SPASOJEVIĆ: LETOVI ZA GRČKU MOŽDA VEĆ OD 1. JUNA

Dušan Spasojević rekao je i da postoji mogućnost da letovi za Grčku budu uspostavljeni već od 1. juna. – Do 1. juna u Grčku ne mogu ući svi koji nisu državljani EU. Međutim, s obzirom na to da Srbija nije na listi zemalja za koje su zabranjeni letovi, to će u velikoj meri zavisiti od avio-prevoznika. Praktično, bilo bi moguće da se od 1. juna uspostave letovi na linijama koje su i pre postojale, Beograd-Atina i Beograd-Solun – rekao je Spasojević i dodao da se kazne za nepoštovanje propisa nisu menjale i da se kreću oko 150 evra.

(Novosti online)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.