U Izraelu moguće postizanje kolektivnog imuniteta

JERUSALIM – Rast infekcija koji je uzrokovan omikron sojem korona virusa mogao bi da dovede Izrael do postizanja kolektivnog imuniteta, rekao je danas najviši zdravstveni zvaničnik te zemlje Nahman Aš.

Kako prenosi Rojters, veoma zarazni omikron soj prouzrokovao je porast broja slučajeva korona virusa širom sveta, ali broj smrtnih ishoda nije porastao, što daje nadu da je novi soj manje smrtonosan.

Do kraja decembra, Izrael je uspeo da u izvesnoj meri spreči širenje omikrona, ali sa stopama infekcije koje sada rastu, očekuje se da će broj slučajeva na dnevnom nivou dostići rekordne vrednosti u naredne tri nedelje.

To bi moglo da rezultira postizanjem kolektivnog imuniteta, rekao je zvaničnik ministarstva zdravlja Aš.

„Brojke će morati da budu veoma visoke da bi se dostigao imunitet stada.To je moguće, ali mi to ne želimo da dostignemo zaražavanjem, već da se desi kao rezultat vakcinacije“, rekao je on.

Prema podacima izraelskog ministarstva zdravlja, oko 60 odsto od 9,4 miliona stanovništva je upotpunosti vakcinisano i to skoro svi vakcinom Fajzer/Biontek.

Od početka pandemije u Izraelu je registrovano oko 1,3 miliona slučajeva korona virusa, a tokom proteklih deset dana, dnevni broj slučajeva se više nego učetvorostručio, navodi britanska agencija.

(Tanjug)

