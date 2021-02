U kol centrima za pomoć u vakcinaciji preko 90.000 poziva

BEOGRAD – U beogradskim kol centrima, putem kojih sugrađani stariji od 65 godina mogu dobiti pomoć oko prijave za vakcinaciju protiv korona virusa i prevoza do mesta gde se imunizacija vrši, do sada je ostvareno više od 90.000 poziva.

To je za Tanjug izjavila gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević i dodala da je do sada, zahvaljujući radu kol centara, više od 30.000 sugrađana prijavljeno za vakcinaciju, dok je više od 1.500 prevezeno do mesta gde se imunizacija vrši i nazad.

Kada su u pitanju nepokretne osobe, podsetila je da je tim sugrađanima omogućeno da u svojim domovima prime vakcinu protiv korone.

„U saradnji sa domovima zdravlja i službom kućne nege omogućeno da službe domova zdravlja dolaze u kuće starijih, nepokretnih sugrađana kako bi se u njihovim domovima vršila imunizacija“, rekla je Stanisavljević.

Dodala je da je veliki odziv i kada su u pitanju gerontodomaćice koje takođe pružaju podršku najstarijim sugrađanima, korisnicima usluge „Pomoć u kući“, kada je reč o imunizaciji.

(Tanjug)

