U nedelju BG maraton, Nikolić: Potpuno drugačiji

BEOGRAD – Ovo će biti potpuno drugačiji maraton, izjavio je Dejan Nikolić, direktor Beogradskog maratona na konferenciji za medije pred 34. izdanje ovog atletskog događaja koje će se održati u nedelju, 6. juna, na ulicama glavnog grada Srbije sa početkom u 8.00 časova.

Nikolić je posebno naglasio da bez velike podrške Vlade Srbije, javno-komunalnih preduzeća i Kriznog štaba za borbu protiv virusa korona ne bi bilo moguće organizovati ovaj sportski događaj u uslovima borbe protiv pandemije koja još traje.

Shodno svemu tome organizatori Beogradskog maratona bili su primorani na brojne restrikcije, jer je bezbednost svih učesnika, ali i građana Beograda bila primarna.

„Odrekli smo se dečijeg maratona, javnog treninga atletike. Neće biti ni trke zadovoljstva kao ni masovnog zajedničkog starta, već će maratonci i polumaratonci trke započinjati u „talasima“. Takođe, smanjili smo brojnost učesnika. Sa oko 10 hiljada onih koji su želeli da učestvuju, od čega je njih tri i po hiljade trebalo da bude iz čak 70 zemalja sveta, sveli smo se na oko pet hiljada domaćih učesnika, četiri hiljade polumaratonaca i hiljadu maratonaca“, rekao je Nikolić.

Jedno od glavnih obeležja Beogradskog maratona prethodnih godina bili su i promoteri, svetski atletski rekorderi poput Karla Luisa, Sergeja Bubke, Majka Pauela, ali zbog mera predostrožnisti, promotera ove godine neće biti:

„Poznate ličnosti iz sveta atletike oko sebe uvek privlače veliki broj ljudi koji žele da se fotografišu ili uzmu autogram. To smo želeli da izbegnemo što pokazuje da smo vodili računa i o najsitnijim detaljima“, konstatovao je Nikolić.

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić je naglasio da održavanje Beogradskog maratona na neki način predstavlja postepeno vraćanje normalnom životu, a da 34. izdanje maratona pokazatelj da Beograd ima tradiciju organizacije tako važnih manifestacija:

„Kada se pomene maraton, prve asocijacije su masovnost i zdravlje. Ove godine tome ćemo dodati i pridržavanje epidemiološkim merama. Zato se ove godine maraton organizuje po posebnim pravilima. Imam poseban respekt prema maratoncima, jer imaju specifičan mentalni sklop, znaju kako da planiraju svoju izdržljivost i snagu kako bi izdržali celu trku“, rekao je Radojičić uz poziv učesnicima da uživaju u trci.

Beogradski maraton se ove godine održava pod sloganom „Bez barijera“, a predsednica Počasnog odbora i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević je istakla da se time šalje poruka da je Srbija društvo jednakih mogućnosti za sve.

„Drago mi je što su se ove godine organizatori odlučili da tradicionalnu trku zadovoljstva zamene šetnjom zadovoljstva za osobe sa invaliditetom. To će biti divna prilika da po ko zna koji put pokažemo da zajedničkim radom i voljom možemo da savladamo sve prepreke“, konstatovala je Kisić Tepavčević.

Konferenciji za medije koja je upriličena u Svečanoj sali Skupštine grada Beograda prisustvovao je i epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje korona virusa dr Predrag Kon koji je rekao da je uz sve opsežne mere koje su predviđene, Beogradski maraton moguće realizovati na bezbedan način.

„Ovog puta ne pozivamo gledaoce, nema razloga za preterano okupljanje i festivalsku atamosferu. Učesnici su dobro upoznati sa svim merama. Imaćemo dve predstartne pozicije, i u tom periodu svi takmičari treba da nose zaštitne maske. Preporučeno je svim učesnicima da budu vakcinisani, a neki su upravo i zbog toga odustajali. Ova trka je poruka da se vraćamo životu“, rekao je dr Kon.

Sekretar Sekretarijata za poslove odbrane, vanredne situacije, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima grada Beograda Darko Glavaš naglasio je da će u nedelju na ulicama biti oko hiljadu ljudi koji će omogućiti nesmtano funkcionisanje Beograda u izmenjenim okolnostima uslovljenim održavanjem maratona:

„Zatvaranje ulica planirano je već od ponoći i to u delu starta i cilja trke, dok će sukcesivno od šest časova ujutro početi izmene režima saobraćaja i gradskog prevoza i te izmene će trajati do 15 časova. Prostor u zoni cilja trke biće zatvoren do 17 sati“, rekao je Glavaš i uputio molbu svim sugrađanima da kao i prethodnih godina uklone svoja vozila sa parkinga koji se nalaze na trasi trke.

(Tanjug)

