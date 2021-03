U Oficirskom domu u Nišu izložba najznačajnijih projekata Aleksandra Medvedeva

Retrospektivna izložba najznačajnijih projekata Aleksandra Medvedeva, jednog od najpoznatijih arhitekata moderne u nekadašnjoj Jugoslavije, otvorena je za posetioce do 1. aprila u Oficirskom domu u Nišu.

Autor izložbe Mihajlo Medvedev, sin arhitekte koji je najveći deo života proveo u Nišu, rekao je za agenciju Beta da je njegov otac u tom i okolnim gradovima projektovao skoro 200 objekata.

„Moj otac je vrlo aktivno stvarao od sredine do 30-tih do sredine 60-tih, početkom 70-tih. Sačuvana je većina objekata. Mnogi od tih objekata su u centru grada, to su vrlo značajne palate i upravne zgrade“, istakao je Medvedev.

Podsetio je da su za stil moderna karakteristični „čisti“ objekti bez stubova i reljefa, sa okruglim balkonima i okruglim, ravnim prozorima.

„Medju objektima koje je projektovao moj otac su sadašnja zgrada Skupštine grada Niša, ‘Igina’ palata u glavnoj ulici, ‘Dragišina’ vila u Niškoj Banji, palata u centru Niša gde se ranije nalazila poslastičara ‘Turist’, izjavio je Medvedev.

Prema njegovim rečima, nekadašnji gradončelnik Niša i ministar Dragiša Cvetković angažovao je njegovog oca da projektuje nove, do tada nepoznate socijalne ustanove.

„Projektovao je berzu rada u Nišu, Kruševcu i Bajinoj Bašti, a učestvovao je u projektovanju berze rada u Skoplju i u Beogradu. Berze rada su pre Drugog svetskog rata bile ustanove gde su ljudi koji su dolazili iz sela u gradove dobijali smeštaj i hranu do zaposlenja“, objasnio je Medvedev.

Njegov otac, dodao je Medvedev, sazidao je najlepšu grobnicu u Nišu i ona se nalazi u porti crkve u Panteleju, dobitnik je prve nagrade na konkursu za banovinski hotel u Niškoj Banji i na osnovu njegovih ideja izgradjen je hotel „Ozren“.

„Prvi značajan objekat koji je završio posle rata je Tehnička škola. U to vreme ta srednja škola bila je najmodernija ustanova te vrste u Jugoslaviji, sa neverovatnim inovacijama. Nakon toga projektovao je puno stambeno-poslovnih zgrada u Nišu“, rekao je Medvedev.

Kazao je da je u periodu izmedju dva svetska rata njegov otac imao svoj projektni biro, a zaslužan je što je nakon Drugog svetskog rata u Nišu formiran prvi projektni biro, od koga je kasnije nastao „Niš-projekt“.

Medvedev je izjavio da je još ranije počeo da prikuplja dokumentaciju o projektima i prvu izložbu priredio je 1994. godine, deset godina od očeve smrti.

„Novu izložbu počeo sam da pravim po pozivu Instituta dijaspore ‘Aleksandar Solženjicin’ u Moskvi, kako bi bila izložena u tom gradu. Izložbu u Srbiji finansirali su Savez inženjera i tehničara Srbije, povodom 150 godina delatnosti saveza i Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije“, izjavio je Medvedev.

Prema njegovim rečima, izložba je prvobitno trebalo da bude održana u Beogradu, ali je zbog epidemije korona virusa već dva puta odlagana, a zahvaljujući niškoj Galeriji savremene likovne umetnosti premijerno je postavljena u Oficirskom domu u Nišu.

Aleksandar Medvedev je rodjen u 1900. godine u carskoj Rusiji, a arhitekturu je završio u Beogradu.

Izložba posvećena njegovim delima otvorena je 23. marta, a svi zainteresovani mogu da je posete do 1. aprila.

(Beta)

