U Puli svečano dočekan avion Er Srbije

Avion kompanije „Er Srbija“ (Air Serbia) iz Beograda danas je svečano dočekan na aerodromu u Puli, javila je agencija HINA.

To je prvi avion te kompanije u Puli posle dvogodišnje pauze.

Prevezao je iz Beograda 54 putnika koji su uglavnom došli na odmor u Istri.

Na liniji Beograd-Pula-Beograd od danas do 12. septembra četvrtkom i nedeljom leti avion tipa ATR 72 sa 66 sedišta. Let traje 45 do 50 minuta.

Današnji let je bio nešto duži jer je avion skrenuo s puta da bi putnici iz vazduha videli ostrva Brione, gde je nekada s gostima iz inostranstva letovao predsednik Jugoslavije Josip Broz – Tito, a sada je to nacionalni park, hotelski i kongresni centar.

Direktorka pulskog aerodroma Nina Vojnić Žagar, koja je zajedno sa zaposlenima dočekala avion, izrazila je zadovoljstvo što ponovno dolaze avioni „Er Srbija“ koji od 2019. nisu sletali u Pulu i najavila skori povratak aviona i drugih aviokompanija.

Agencija HINA piše da je „Er Srbija“ jedna je od najstarijih aviokompanija na svetu – postoji od 1927. godine,od kda je više puta menjala naziv. Danas ta aviokompanija direktno povezuje više od 30 odredišta u Evropi, na Bliskom Istoku i u Severnoj Americi, navodi se u izveštaju hrvatske novinske agencije.

Ovog vuikenda je u Istru stiglo više od 145.000 putnika, mahom iz inostranstva, a najviše je Nemaca, Slovenaca, Austrijanaca i Italijana.

Turistička zajednica Istarske županije kaže da su kuće za odmor i vile s bazenima i ove godine „adut istarskog turizma“ jer gostima pružaju mir i fizičku distancu potrebnu tokom panddemije korona virusa.

(Beta)

