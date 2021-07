U Sloveniji bi delta soj uskoro mogao postati dominantan

LJUBLJANA – U Sloveniji je do sada u laboratorijima potvrđeno 200 slucajeva zaraznije delta varijante koronavirusa, a procene su da bi ona u roku od jedne do dve nedelje mogla postati dominantna.

Poslednji podaci ovlašćenih laboratorija govore da je u Sloveniji sekvenciranjem uzoraka potvrđeno 200 slucajeva delta soja virusa, od kojih je 66 slučajeva potvrđeno u sedmici od 27. juna do 4. jula, a u nedelji pre toga 70 slučajeva. Još se čekaju rezultati sekvenciranja uzoraka uzetih kod više stotina slovenačkih maturanata koji su se zarazili koronavirusom u Španiji, a za koje se takođe sumnja da je reč o delta varijanti, preneli su danas slovenački mediji.

Delta varijanta u Sloveniji još nije postala dominantna, ali je u fazi eksponentnog rasta, pa bi mogla prevladati nad ostalim varijantama u roku od jedne do dve nedelje, kazala je u razgovoru za televizijsku stanicu POP-TV Mateja Logar, epidemiolog koja vodi vladin stručni tim za kovid-19.

Delta varijanta se, po njenim rečima, širi 70 do 80 posto brže od klasicne alfa varijante i ranije izaziva stanje bolesti jer se simptomi razviju za manje od pet dana nakon kontakta sa zaraženim.

Slovenačka vlada i dalje upozorava da bi na jesen mogao uslediti novi talas epidemije kovida-19 zbog novih varijanti i nedovoljnog broja vakcinisanih.

Vakcinisanost populacije je, naime, daleko od očekivanog, a svi kao da čekaju da se vakcinišu neki drugi, te da će se tako postići kolektivni imunitet, upozorila je u izjavi za POP-TV Logar, dodajući da to nije fer razmišljanje.

„Za to nemamo vremena, svi treba da se vakcinišu, a ne da računaju da će neko umesto njih obaviti tu dužnost“, rekla je ona.

Slovenija je do sada punim dozama vakcine zaštitila blizu 36 posto ukupne populacije, ali za sada ne razmišlja o mogućem uvođenju obavezne vakcinacije za neke kategorije zaposlenih u osetljivim službama, ali Logar je kazala da će se verovatno ukinuti besplatni testovi na koronavirus za one koji su mogli da se vakcinišu, ali su to odbili.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.