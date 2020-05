Ubijen kineski naučnik koji je istraživao kovid 19 (foto)

Profesor Univerziteta u Pitsburgu Bing Liju, koji je istraživao koronavirus, ubijen je iz vatrenog oružja za vikend.

A Chinese researcher was shot dead in Pittsburgh on the verge of big discoveries on the origins of Corona virus.#BingLiu pic.twitter.com/UaQBXOJSpJ

— Middle East In The Field (@EastFild) May 6, 2020