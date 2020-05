Ugledni engleski lekar optimista: Korona može da nestane i pre vakcine

Virus korona mogao bi da nestane sam od sebe pre nego što bude napravljena vakcina protiv njega, rekao je Karolj Sikora, nekadašnji visoko rangirani onkolog Svetske zdravstvene organizacije i dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta Bakingem.

„Postoji realna šansa da virus sagori prirodnim putem pre nego što bilo koja vakcina bude razvijena“, napisao je Sikora na Tviteru, prenosi RT.

There is a real chance that the virus will burn out naturally before any vaccine is developed.

We are seeing a roughly similar pattern everywhere – I suspect we have more immunity than estimated.

We need to keep slowing the virus, but it could be petering out by itself.

— Professor Karol Sikora (@ProfKarolSikora) May 16, 2020