„Ulicama Beograda hoda 10.000 zaraženih“

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da je pred vikend na ulicama u Beogradu bilo gotovo 10.000 zaraženih korona virusom.

„Treba reći da je Beograd imao 980 pozitivnih u jednom danu, danas će biti niži brojevi. Ako smo u subotu imali za petak 980, ja sam za Beograd rekao da može da dođe do 2.000. Pred vikend je praktično bilo 10.000 zaraznih na ulici i u takvoj situaciji je bolje ostati kod kuće“, rekao je Kon za TV Prva.

Prema njegovim rečima, trenutno nema pravnog okvira za donošenje vanrednih mera, ali treba kontrolisati i izolaciju i kućni karantin.

„Od marta pričam da je to bilo moguće u vanrednom stanju i da je ono bilo značajno, jer nam je omogućilo efikasno delovanje“, rekao je Kon.

On je kao netačno i groteskno ocenio to što neko smatra da je Krizni štab odgovoran za sve veći broj zaraženih, kao i da Krizni štab nosi odgovornost jer nije uspeo da ubedi građane da poštuju mere.

„Nismo bili sposobni i niko nas nije slušao“, rekao je Kon.

