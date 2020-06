Umrla čuvena britanska pevačica Vera Lin

Legendarna britanska pevačica tokom Drugog svetskog rata Vera Lin umrla je danas u 104. godini, saopštila je njena porodica.

U martu, neposredno pre proslave 103. rodjendana i usred pandemije korona virusa, Vera Lin uputila je poruku ohrabrenja stanovništvu poručivši da treba da pronadju „isti onaj duh koji je nama omogućio da prodjemo kroz rat“.

Kraljica Elizabeta Druga je 5. aprila pozajmila od Vere Lin naslov njene poznate pesme „Ponovo ćemo se sresti“ (We’ll meet again) koja je trebalo da poveća moral vojnika, u obraćanju Britancima povodom izbijanja pandemije korona virusa sa ciljem da im pruži nadu tokom izolacije.

„Doći će bolji dani: ponovo ćemo se sresti sa našim prijateljima, ponovo ćemo se sresti sa našim porodicama, ponovo ćemo se sresti“, poručila je tada kraljica.

Premijer Boris Džonson izjavio je da je „šarm i magičan glas Vere Lin“ ohrabrivao Britaniju u nekim od najmračnijih trenutaka i da će nastaviti da živi kroz buduće generacije.

Britanci su prošlog meseca pozvani da pevaju „Ponovo ćemo se sresti“ povodom obeležavanja 75. godišnjice kapitulacije nacističke Nemačke, 8. maja 1945. godine.

Vera Lin je rodjena 20. marta 2017. u Londonu. Bila je poznata i po izvodjenju pesama „The White Cliffs Of Dover“, „There’ll Always Be An England“, „I’ll Be Seeing You“, „Wishing and If Only I Had Wings“, koje je izvodila u jeku nemačkih bombardovanja Velike Britanije tokom Drugog svetskog rata.

Prozvana je „verenicom oružanih snaga“, čitav život je podržavala vojnike za koje je pevala tokom rata, u zemljama poput Egipta ili Indije, često rizikujući sopstveni život.

Vera Lin je u maju pozvala naciju da se „seća hrabrih momaka i onoga što su žrtvovali“. „Oni su napustili svoje porodice i svoje domove da bi se borili za našu slobodu i mnogi su izgubili život pokušavajući da zaštite nas i naše slobode“, podsetila je ona.

(Beta)

