UNS apeluje da se preispita odluka o ukidanju prisustva novinara COVID-19 konferencijima za novinare

Udruženje novinara Srbije (UNS) pozvalo je Vladu Srbije da ponovo razmotri odluku prema kojoj novinari ubuduće neće moći da prisustvuju konferencijama na kojima lekari i državni zvaničnici odgovaraju na pitanja o epidemiji korona virusa.

Ta organizacija navodi da su redovne konferencije za novinare služile da umire strah gradjana, a da je ključno omogućiti da novinarim direktno postave pitanja i potpitanja stručnjacima i tako dodju do podataka do kojih na drugi način nije moguće doći.

„UNS smatra da Palata Srbija pruža dovoljno prostora da se u nju bezbedno smeste svi novinari i da niko ne bude zdravstveno ugrožen. Ako zbog bilo čega to nije moguće, tražimo od Vlade Srbije da omogući novinarima da pitanja postavljaju iz svojih redakcija putem video-linka ili interneta“, dodaje se u saopštenju.

Vlada je saopštila je da će novinari od subote, 11. aprila pitanja na redovnim konferencijama za novinare u Palati Srbija o stanju korona virusa u Srbiji postavljati putem mejla, usled „sve veće zabrinutosti novinara, snimatelja i fotoreportera za svoje zdravlje, i nakon prigovora o ugroženosti na konferencijama za medije predsednika i članova vlade, kao i stručnjaka“.

