Upozorenje dr Tiodorovića: Moguć gori scenario!

Epidemiolog Branislav Tiodorović, koji je izjavio da nas pravi pik ovog talasa koronavirusa očekuje ove sedmice, upozorava da nam možda sledi i gori scenario.

Prema njegovim rečima može se očekivati da će se videti posledice velikih skupova ljudi koji su bili bez maski i distance, a to su uglavnom mladi ljudi. U ovom trenutku u KC Niš u kovid delu, dodaje Tiodorović, imamo više od 320 pacijenata, od toga je 10 na respiratorima

Taj broj se u odnosu na prethodne dane duplirao, dodaje epidemiolog.

„Treba ovu situaciju staviti pod znak pitanja, da li je u Nišu mirno ako se oko njega dešavaju situacije. U Vranju imamo vrlo nepovoljnu situaciju, s prelaskom u vanrednu. Zravstveni sistem u Vranju se s njom bori dosta uspešno, ali je prepun. Imam 182 sa upalom pluća, što je strašan broj. Zaječar ima 40 pacijenata u bolnici i još toliko na kućnom lečenju. Leskovac je pod kontrolom, ali ima blago povećanje. U celini jugoistočna Srbija, kao i cela Srbija ima situaciju koja se menja iz dana u dan“, rekao je on za TV Pink, a prenosi Tanjug.

Naglasio je da se povećanje broja obolelih očekuje od polovine nedelje sve do vikenda, kada se očekuje pad broja zaraženih ali samo ako se mere budu primenjivale.

„Zdravstveni sistem je prenapregnut i mislim da je na ivici izdržljivosti. S jedne strane imamo pad izdržljivosti naroda, suviše dugo ovo traje, ali ljudi više nisu spremni da tokom leta praktikuju mere zaštite što već daje posledice. S druge strane, zdravstveni sistem je prepun i sad je pitanje promeniti strategiju, da najpre lečimo teške i srednje teške bolesnike, a da se svi ostali zbrinjavaju kod kuće. Svako mora biti svestan da o svom zdravlju odgovara lično. Ne može zdravstveni sistem da izdrži, jer neki misle da bolest ne postoji. Toliko to daleko ide, da moram da kažem da svi mi koji se bavimo zdravstvenim sistemom u veoma teškoj situaciji i pitanje idzržljivosti je pri kraju“, istakao je Tiodorović.

Kako je ocenio, svako mora biti svestan, bez obzira kojoj političkoj orijentaciji pripadao, da o svom zdravlju odgovara lično. „Ne može zdravstveni sistem da izdrži ono što drugi ne prihvataju, i čak smatraju da ta bolest i ne postoji“, rekao je Tiodorović.

On je rekao da se zdravstveni sistem mora posvetiti bolesnima, sa tegobama, i dodao da se postavlja pitanje kakvu svrhu ima testiranje. „Jer ako znate da su ljudi sa kliničkim znacima, pa to je dovoljno da se uspostavi dijagnoza“, rekao je on.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.