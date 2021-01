Upozorenje epidemiologa: ‘Ovo je sve češći simptom korone’ (foto)

Jedan u pet zaraženih covid-om prijavljuje ređe simptome koji se ne smatraju ‘službenim’, naveo je britanski epidemiolog Tim Spektor i upozorio ljude da ostanu kod kuće ako primete i najblaži simptom poput glavobolje ili umora.

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list – such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK

— Tim Spector (@timspector) January 13, 2021