Urnebesna reakcija novinara nakon što je krdo bizona krenulo prema njemu (video)

Novinar televizije u Montani dao je neplaniranu lekciju o tome kako se socijalno distancirati nakon što je krdo bizona krenulo prema njemu.

Dejon Brokston sa CNN-ovog ogranka KTVM izvještavao je u sredu iz Nacionalnog parka Jelouston kada je primetio kako se približavaju ogromne životinje. Park je do daljnjeg zatvoren zbog pandemije koronavirusa.

Brokstonova kamera se tresla, a video susreta objavio je na tviteru. U videu ne vidite bizone, ali Brokstonova reakcija priča priču.

„O moj Bože. Oh moj Bože“, rekao je Brokston.

Zastao je na trenutak i pogled mu je šetao napred-nazad između kamere i bizona.

„O, ne, ne zezam se s vama“, rekao je dok je izlazio iz kadra. „O, ne. O, ne. Oh ne, nema zezanja s vama.“

Brokston je zgrabio svoju kameru koja u tom trenutku još uvek snima i stavio je u prtljažnik svog automobila.

Snimao je bizone, ali kad je bio na sigurnom mestu – i bili su ogromni.

There was a herd of bison walking right toward me at @YellowstoneNPS today! pic.twitter.com/sdrBvojpwF

Kad se video pojavio na tviteru, Brokston je preko noći postao tema kojom su opisivali reakcije ljudi na sve, od prekida kolega do kupaca koji kašlju u radnjama.

Nacionalni park Jelouston tvitnuo je da je ovaj novinar savršen primer kako treba reagovati kada vam se približi divlja životinja i zahvalio se Brokstonu što je postupio odgovorno.

Služba Nacionalnog parka predstavila je jednostavan dijagram kako bi pokazala koliko ljudi treba da budu udaljeni u odnosu na divlje životinje i jedni od drugih.

Bizon je najveća kopnena životinja u Severnoj Americi, a odrasli mužjak može da dostigne težinu veću od tone.

Nacionalna služba za parkove kaže da mogu da trče do 64 kilometra na sat i skoče do skoro dva metra.

Social distancing means avoiding large gatherings and maintaining distance (6 ft) from others. While we're at it, remember to keep it at least 300 ft for larger wildlife.

Check park websites for the most up to date information regarding access and services.#SocialDistancing pic.twitter.com/BlqfvGflEO

— National Park Service (@NatlParkService) March 25, 2020