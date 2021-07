Uskoro će biti važno i kada ste se vakcinisali

Po novim pravilima Hrvatska traži da se onaj koji želi da uđe na njihovu teritoriju vakcinisao pre najviše sedam meseci, Austrijanci daju nešto duži rok od devet meseci, koliko i egzotični Katar, istina uz mogućnost da tamošnja vlada produži rok.

Ove informacije iznenadile su građane koji turistički ili poslovno planiraju da putuju u ove zemlje, a koji su se vakcinisali kako bi, između ostalog, lakše prelazili granice širom planete.

Iako se donedavno posedovanje validnog sertifikata o vakcinaciji smatralo dovoljnim za prelaz granice, polako ali sigurno dolazi do promena po tom pitanju, piše „Blic“. Naime, nije više dovoljno da ste vakcinisani sa dve doze vakcine protiv koronavirusa, već vlasti pojedinih zemalja daju tačan rok do kojih vakcinacija „važi“. I to iako još ni proizvođači samih cepiva, ali ni medicinari, pa ni Svetska zdravstvena organizacija nisu izašli sa zvaničnim podacima o vremenskom periodu tokom kojih su pojedine vakcine funkcionalne.

Šta to znači u praksi? Pa, ako ste se na primer vakcinisali krajem januara, odnosno ako ste tada dobili drugu dozu vakcine, u Hrvatsku ćete moći da uđete sa potvrdom o vakcinaciji samo do kraja avgusta, a nakon tog roka moraćete da imate negativan PCR test.

Pravila se razlikuju od zemlje do zemlje i ako planirate putovanje u inostranstvo, najbolje bi bilo da se dobro upoznate sa pravilima koja važe u državi u koju želite da otputujete.

Austrija

Ulazak u Austriju je dozvoljen za sve kategorije građana, a prilikom prelaska granice kao jedna od opcija je istaknut sertifikat o vakcinaciji. Priznaju se vakcine „Fajzer“, „Moderna“, „Astra-Zeneka“, „Džonson-Džonson“, „Sinofarm“ i „Sinovak“. Međutim, postoji i dodatni uslov, kod lica koja su primila drugu dozu, od primanja prve doze ne sme da prođe više od devet meseci. Vakcinacija cepivom za koju je predviđena jedna doza, priznaje se devet meseci, ali od 22. dana nakon primanja vakcine.

Dakle, za one koji su, na primer, vakcinisani „Sinofarmom“ ili „Fajzerom“, i prvu dozu su primili 15. januara, u Austriju će moći bez problema da uđu do – 15. oktobra.

Hrvatska

Naši građani koji u Hrvatsku dolaze neposredno iz Srbije, mogu da uđu bez potrebe dokazivanja posebno opravdanog razloga putovanja, ali uz ispunjavanje određenih epidemioloških uslova. Jedna od varijanti je potvrda o vakcinaciji koja nije starija od 210 dana (od druge doze), a od poslednje doze je prošlo najmanje 14 dana.

U Hrvatskoj se priznaju potvrde za vakcine „Fajzer“, „Moderna“, „Astra-Zeneka“, „Sputnjik V“, „Sinofarm“ i „Džonson i Džonson“.

To znači da ako ste se vakcinisali u januaru, možete da idete u Hrvatsku do avgusta, bez problema.

Katar

Državljani Srbije mogu da uđu u Katar. U ovom trenutku Srbija je na „zelenoj listi“, te se tako na državljane Srbije koji su vakcinisani ne primenjuje mera karantina.

Priznaju se „Fajzer“, „Moderna“, „Astra-Zeneka“, „Sinofarm“ i „Džonson i Džonson“. Važnost vakcina je devet meseci, a taj period se može i produžiti u skladu sa odlukama organa Katara.

Ulazak u Grčku ostaje po starom

Za ulazak u Grčku i dalje važe ranije doneta pravila, iako su Grci u utorak imali rekordan broj novozaraženih u poslednja tri meseca – 3.565.

Nešto manje od polovine registrovano je u Atini i okolini, ali brine situacija na pojedinim ostrvima, a posebno na Kritu koji ima mnogo više zaraženih nego, na primer, Solun, navodi „Blic“.

Dakle, u Grčku možete sa potvrdom o vakcinaciji, uz PCR ili antigenski test, ali i potvrdu da ste preležali koronu.

Na Kipar od danas bez PCR testa

Građani Srbije od danas mogu samo sa pasošem da putuju na Kipar. Naša zemlja se nalazi u „zelenoj kategoriji“, te neće više biti potreban negativan PCR test (ovo se odnosi kako na vakcinisane tako i na nevakcinisane građane). Jedina obaveza će biti da se elektronski popuni propusnica (CyprusFlightPass), najranije 48 sati pre leta, koja će ujedno turistima koristiti za nesmetano kretanje na Kipru.

Jedini problem je što Kipar, trenutno, ima procentualno najviše zaraženih od korone u celoj Evropi.

