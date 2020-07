Uvedene nove mere u Nišu

Zbog trenutne epidemiološke situacije, Štab za vanredne situacije Grada Niša doneo je 21 novu preventivnu meru u borbi protiv koronavirusa.

Između ostalog, uvodi se obavezno korišćenje maski u zatvorenim prostorijama, organizovani skupovi poput proslava, utakmica, muzičkih i drugih manifestacija ograničavaju na 20 osoba i skraćuje vreme ugostiteljskih objekata u toku noći, prenosi „Blic“. –

„Svako je obavezan da u zatvorenom prostoru javne namene koristi masku i da to čini na potpuno ispravan način, uz održavanje minimalne distance od dva metra. U javnom prevozu obavezno je korišćenje zaštitne maske. Zabranjuje se ulazak u vozilo licima koja nemaju postavljenu zaštitnu masku. Prevoznik je dužan da vrši redovno provetravanje i dezinfekciju vozila. Vozači i putnici taksi vozila moraju koristiti zaštitnu masku. Vozač je dužan da redovno provetrava i dezinfikuje vozilo, a posebno one elemente sa kojima je putnik u kontaktu. Na svim pijacama je obavezna upotreba zaštitne maske. Ovo se odnosi na prodavce, kupce i radnike pijace“, navodi se u naredbi Štaba.

Organizovana okupljanja na prostoru javne namene,-u zatvorenom ili na otvorenom prostoru , dozvoljena su samo kada se okuplja do 20 osoba.

Minimalna površina raspoloživog prostora je četiri kvadratna metra po osobi. Obavezno je držanje distance od dva metra, ograničeno je radno vreme ugostiteljskih objekata i to tako da u delu zatvorenog prostora usluge se neće pružati od 21 čas do 6 časova narednog dana a u delu otvorenog prostora usluge se neće pružati od 23 časa do 6 časova narednog dana.

Osoblje ugostiteljskih objekata je obavezno da sve vreme koristi zaštitnu masku. Gost ne koristi zaštitnu masku samo dok sedi za stolom. Ovo znači da prilikom dolaska, odlaska, odlaska u toalet i slično, gost je u obavezi da koristi zaštitnu masku.

Na ulazu u objekat i u toaletu objekta obavezno je sredstvo za dezinfekciju ruku, stoji u naredbi. U letnjim baštama broj gostiju se ograničava na minimalno dva kvadratna metra površine bašte po gostu.

U prodajnim objektima broj potrošača se ograničava na najmanje četiri kvadratna metra korisne površine po potrošaču. Broj korisnika otvorenih bazena se ograničava na četiri kvadratna metra površine vode i površine za ležaljke po korisniku, uz obavezno držanje distance od 2 metra. Zabranjuje se rad zatvorenih bazena osim u svrhu treninga vaterpolista i plivačkih ekipa, pri čemu se broj korisnika ograničava na četiri kvadratna metra površine vode po korisniku.

U verskim objektima i prilikom verskih obreda primenjivati mere zaštite.

Kazne za one koji ne poštuju mere

Kao posebna mera prevencije širenja zarazne bolesti kovid 19 određuje se momentalni prekid rada i zatvaranje na period od sedam dana objekata ugostiteljskih, prodajnih i drugih napred navedenih usluga, ukoliko se neposrednom kontrolom nadležnih organa ustanovi značajnije odstupanje od sprovođenja napred navedenih mera.

O sprovođenju mera staraće se komunalna policija, inspekcijski i drugi zakonom zaduženi organi. Svako nepoštovanje mera povlači prekršajnu odgovornost fizičkog i pravnog lica u skladu sa članom 113. i članom 114. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, kao i u skladu sa drugim zakonima.

(Blic, B92)

