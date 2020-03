Uvode se još teže mere zbog koronavirusa (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se danas građanima povodom saznanja da se očekuje jak udar korona virusa na Srbiju, saznaje Sputnjik.

Zatvaraju se svi granični prelazi, moći će da uđu samo transportni kamioni, rekao je Vučić.

„U Srbiju je ušlo 71.180 naših državljana, uglavnom iz Nemačke, Austrije. Italije i Francuske. Mnogi od njih su veoma disciplinovani, dobri ljudi. Verujem da će mnogi odlučiti da ostanu, jer im je Srbija pružila gostoprimstvo kada druge zemlje nisu. Ima i katastrofalnih izuzetaka. Pratimo italijanske telefonske brojeve u romingu i oni se kreću. Posebno će policija večeras da obrati pažnju na pojedina naselja. U Beogradu u pojedinim naseljima imamo veliki priliv ljudi i zato molim ljude da poštuju mere zabrane kretanja”, rekao je Vučić.

Zabrana međugradskog saobraćaja od sutra u 12, uskoro se produžava policijski čas

Uvodimo meru zabrane međugradskog voznog i autobuskog saobraćaja sutra u 12 sati, ostaje samo mogućnost automobilskog saobraćaja, rekao je Vučić i dodao da poslednji polasci moraju da budu u 12 sati.

„Verovatno ćemo u narednim danima doneti odluke o proširenju vremena zabrane kretanja. Neće biti samo od 20 do pet ujutro, već će to biti duže”, najavio je predsednik.

Šestoro na respiratoru, dvoje izlečeno

Srbija ima 103 osobe sa potvrđenom zarazom koronavirusa, prešli smo brojku od 100. Od toga je 55 u bolnici, šest je u teškom stanju na respiratoru, rekao je Vučić.

„Očekujemo u danima koji dolaze i nedeljama koje dolaze, a to vidimo i po reakcijama lekara već za večeras. dalje ubrzano povećavanje broja zaraženih. Nama je infektivna klinika u Beogradu gotovo puna. Prelazimo na bolnicu Dragiša Mišović. Ljudi moraju da razumeju. Danas je dvoje pušteno jer su dva puta bili negativni na koronavirus. Ali svakog dana dolazi mnogo više i period lečenja nije kratak. Bolnice su sve punije, lekari se drže junački. Vojska i policija veoma dobro obavljaju svoj posao”, rekao je Vučić.

Predsednik je rekao kako veruje da ćemo moći da pomognemo lekarima da u ovakvom tempu nastave iako su umorni.

„Još troje očekujemo da sutra bude pušteno ako drugi put bude negativan test, ali očekujemo da sutra u 18 sati bude možda i najveći broj obolelih osoba do sada. Ovaj broj od 100 zaraženih je važan, jer je to trenutak kada je u nekoliko zemalja krenula da se geometrijskom progresijom povećava broj zaraženih, jer je to trenutak kada je došlo do lokalne transmisije i kada se teže kontroliše. Važno je da pokušamo da zaustavimo da rast ne bude eksponencijalan,. već da traje što duže. Zato je od presudnog značaja disciplina”, rekao je Vučić.

Cilj je 1.000 respiratora rezervisanih samo za obolele od koronavirusa

Vučić je dodao da ćemo „imati dovoljno medicinske opreme”

„Pre sat vremea smo u Beograd dopremili sedam respiratora. čekamo još devet, u subotu uveče očekujem još stotinu kao donaciju naše kineske braće. Kupili smo još 200 kliničkih respiratora i očekujemo da do utorka budu na usluzi zdravstvenom sistemu. Nemamo na raspolaganju 1018 respiratora, jer su mnogi zauzeti i na njima su pacijenti sa drugim oboljenjima. Pokušaćemo da nabavimo još, i da imamo ukupno 1.000 slobodnih za obolele od koronavirusa”, najavio je Vučić.

Sledeće nedelje svi u Srbiji imaće maske, veće plate i za vojne lekare

.On je dodao da će bolnice u kojima nema obolelih od koronavirusa biti dezinfikovane na svaka tri sata, a na svaki sat gde je ima, rastvorom natrijum hipohlorida koji proizvodimo i već imamo 45.000 litara.

Vučić je najavio da je dogovoreno da plate budu povećane za 10 odsto i lekarima i medicinskom osoblju u vojnom zdravstvenom sistemu.

„Sledeće nedelje svi u Srbiji imaće maske”, kazao je Vučić.

Rast tražnje za brašnom 436 odsto, svega imamo dovoljno

Vučić je ponovio da imamo dovoljno hrane, da brašno možemo i da izvozimo, te da će prve dozvole za izvoz biti izdate za BiH i Severnu Makedoniju

„Tražićemo da brašnom snabdemo sever Kosova i kosovsko Pomoravlje”, rekao je predsednik.

On je naveo da je enorman rast tražnje u trgovinama za nekim proizvodima i da nema potrebne da ljudi gomilaju zalihe, jer hrane ima dovoljno.

„Rast tražnje za brašnom je 436 odsto, nema ga u trgovinama jer je problem jsa ambalažom, ne sa količinom brašna. Rast tražnje za uljem je 265 odsto, sapunom 250, toalet papirom 207 posto, trajnim mlekom 184 posto”, naveo je Vučić.

Ponovio je da će trgovine raditi za penzionere, do kojih ne može da stigne pomoć, nedeljom od četiri do sedam ujutro.

„Želimo da obeshrabrimo penzionere da i tada dolaze. Ne zato što ne želimo da prodamo nešto, već zato što ne želimo da ni tada izlaze”, rekao je Vučić i još jednom zamolio penzionere da ne izlaze.

Predsednik je najavio da će grad Beograd za 173.000 penzionera obezbediti pakete koji će im biti dostavljeni na adresu.

Dodao je da će onaj ko je izmislio priču o nestašici goriva ići u zatvor,

„Imamo toliko goriva da je NIS danas zatražio dozvolu za izvoz i mislim da ćemo odobriti kako bi proizvodnja kod nas mogla da bude nastavljena”, rekao je predsednik.

(Sputnjik)