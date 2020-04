Užičanka oduševila Srbiju obradom Mocarta, ovako je nastao najveći karantinski hit (video)

Još jedna karantinska obrada. Mozart će mi oprostiti 🤣Original sound: "Turkish March (Rondo alla Turca)" by Wolfgang Amadeus MozartInstagram:endless.poetReči:Evo, svaki dan, isti mi je plan,ne znam gde ću, ne znam šta ću, pa bežim u san.Ruke Peri, kožu skidaj, čisti, ribaj, gledaj stan.Probala sam čak, spremiti ručak,rerna, ringla, nešto puče i nastade mrak,dvadeset i šest godina ni na pomolu mi brak.Vežbaj klavir, ne ide mi lako,vežbaj terce, a ne zvuče tako Čitaj knjigu, fokus mi je nula.Gledam bledo isto kao mula.Ako kunem, pak, na oči pada mraku zadnje vreme napreduje samo pritisak,Eda l proći više , ljudi, ovog sveta smak.Sebe više ne mogu da gledam,fali malo da se prosto predam Ludih misli prepuna mi glava,Kakva li bih izgledala plava?Ovaj karantin, više nije fin,(da li bi mi pristajala ćerka ili sin)?Ne lupetaj, Nađa, više, idi gledaj film.Svaki dan ko da živim juče ništa nema novo,eh da bar imam neko kuče da promeni ovo.Svaki dan ko da živim juče ništa novo nema,ne pipam ja do kujne više šta god da se sprema Hajde opet kuvaj sebi tu kaficu i zapali cigaricusamo zdravo, samo jako, samo tako,tako,hajde, opet sviraj,gledaj,pevaj,bleni,spavaj,muči,čistisvaki dan je tebi isti, da./2xOnda kada bude tebi dosta da ponavljaš sve te iste stvari svaki dan i svaku noć,eee da,onda ćeš ti opet da ponoviš sve te iste stvari, samo malo da promeniš pomenutog reda.Onda opet kreni tako da razgledaš sve te stvari što po kući čame,stoje, a ti ne znaš da postoje, šta sam ovo kupovala, koji će mi ovo đavo, za šta li mi uopšte sve ovo i služi?Onda kada bude tebi dosta da ponavljaš sve te iste stvari svaki dan i svaku noć,eee da,onda ćeš ti opet da ponoviš sve te iste stvari, samo malo da promeniš pomenutog reda.Hajde opet skuvaj sebi tu kaficu i zapali cigaricu,samo sviraj, samo pevaj, zevaj, zevaj,zevaj,zevaj,šta da radim, šta da radim, šta da radim, šta da radim što već nisam milijardu puta?!Svaki dan ko da živim juče ništa nema novo,eh da bar imam neko kuče da promeni ovo.Svaki dan ko da živim juče ništa novo nema,ne pipam ja do kujne više šta god da se sprema Opet ista noć, opet ista ja, kod kuće se čuje samo stara promaja,koja tresne tu i tamo, zarad nekog zvuka bar Proleće je tu, ptice cvrkuću, šta mi vredi ,virus vlada sad u vazduhu,Brza pošta sad me košta, hoću masku zelenuPočeću i sama da ih pravim, i na oči ima da je stavim,glupost ljudska , ipak, leka nema,ništa nam se bolje ni ne sprema.Sed' kući aman, takav nam je plan,ko misliš da dočekaš i sledeći dan,veću bolest vesti nose nego li i virus sam.Gledam slike iz šezdeset treće,deda babi dao neko cvećeNeka žena popreko ih gleda,Šta li si joj zapretio, deda?Praštajte mi, o, lupetanje to,ali sve je ovo mene mnogo sludelo,Mocart sam bi, bar da može, mene tužio!Svaki dan ko da živim juče ništa nema novo,eh da bar imam neko kuče da promeni ovo.Svaki dan ko da živim juče ništa novo nema,ne pipam ja do kujne više šta god da se sprema Hej, hej, barem da sam kupila taj sprej da glancam police,haj, haj, zakuvaću samoj sebi čaj, živeli za očaj!/2x

Gepostet von Nađa Đoković am Dienstag, 7. April 2020