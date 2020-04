Vasić: Srušila se sezona, nadam se bar EP u septembru

BEOGRAD – Srpski reprezentativac u veslanju Miloš Vasić izjavio je da ga odluka o odlaganju Olimpijskih igara u Tokiju zbog pandemije korona virusa nije iznenadila, ali da nije očekivao da se one pomere za godinu dana.

Veslač iz Malog Zvornika vreme u karantinu provodi zajedno sa suprugom košarkašicom Sonjom Petrović uz zajedničke treninge, gledanje filmova, igranje društvenih igra i kuvanje.

„Prvi put nemamo obaveze, treninge i prija nam da budemo zajedno. Gledamo serije, filmove, imao vremena i za spremanje doručka, ručka, večere. To je ono nešto pozitivno u ovoj situaciji“, rekao je Vasić na početku razgovora za Tanjug.

Vasiću će Igre u Tokiju biti treće na kojima će učestovati, a normu je izborio u dvojcu sa Martinom Mačkovićem.

Treće uzastopno učešće na najvećoj sportskoj smotri moraće da sačeka godinu dana, kao i ispunjenje čilja da budu konkurenti za medalju u Tokiju.

„Očekivao sam da će to da se desi, s obzirom na to kako se razvijala situacija u zemlji i u svetu. Iskreno, očekivao sam odlaganje, ali nisam mislio da će to bi za godinu dana. Gajio sam nadu da će Igre biti pomerene za oktobar ili negde za početak sledeće godine. Teško mi je pala odluka, imali smo neke planove. Spremali smo se za te Igre već četiri godine“.

Član VK Partizan formu i kondiciju u ovoj situaciji odžava simulirnjem treninga na ergometru.

„Naš sport je specifičan, mi od oktobra do aprila treniramo u „prazno“ i onda jedva čekamo trke i početak sezone. Taman kada je trebalo da počne sezona, sve je odloženo. U dve nedelje se srušila cela sezona i pitanje je da li ćemo u opšte imati jedno takmičenje u ovoj godini“, kaže Vasić i dodaje postoji šansa da na vodu izađu u ovoj godini.

„Za sada se čini da ćemo krajem septembra imati Evropsko prvenstvo, ali u narednim danima treba da se donese odluka i po tom pitanju. Nadamo se da ćemo imati bar jedno takmičenje. Šta je tu je, bitno je da sve ovo prođe. Spremićemo se za sledeću godinu“, zaključio je Vasić.

(Tanjug)