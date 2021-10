VB: Upozorenje da ce stotine hiljade umretiod kovida na jesen

LONDON – Stotine hiljada ljudi širom sveta bespotrebno će umreti od posledica infekcije korona virusa ove jeseni, zato što bogate zemlje stavljaju za prioritet davanje buster doze vakcine za svoje „visoko zaštićene“ ljude umesto da dele vakcine nevakcinisanima, upozorio je danas profesor i rukovodilac tima za razvoj vakcina u Oksfordu Endrju Polard.

Polard rekao je da, iako je „moguće“ da treća doza vakcine može da pomogne u zaštiti nekih kategorija ljudi, „potencijalna korist“ za ogromnu većinu ljudi je „mala“ jer je većina ljudi koja je primila dve voze vakcine već „visoko zaštićena“ od zaraze korona virusa.

On je istakao za Gardijan da se „neuspeh“ bogatih nacija ogleda u tome što nisu podelile više vakcina protiv korona virusa ovog leta, a da to ide zajedno sa njihovim odlukama da se upuste u programe davanja buster doze vakcine, što je dovelo do toga da je veliki broj smrtnih slučajeva koji su se mogli izbeći sada neizbežan.

Snabdevanje vakcinama siromašnijih zemalja poboljšava se, rekao je Polard, ali i upozorio da za stotine hiljada ljudi to neće biti dovoljno brzo.

Takođe je ukazao na to, kako se navodi, da se idalje doze vakcina ne dele pošteno.

„Ta globalna cifra od 50 odsto vakcinisanih krije bruto nejednakost. Više od 95 odsto ljudi u zemljama sa niskim prihodima tek treba da primi prvu dozu, dok je preko 60 odsto stanovništva vakcinisano u zemljama sa visokim prihodima. Mi smo zaštićeni, ali oni nisu“, naglasio je Polard.

Profesor je između ostalog govorio i o tome da se nisu svi naučnici još uvek složili po pitanju potrebe za buster dozom vakcine.

„Većina ljudi koja je primila dve doze vakcine, dovoljno je zaštićena od razvijanja teškog oblika bolesti, tako da treća doza neće mnogo uticati na poboljšanu zaštitu“, rekao je on.

On je još jednom istakao potrebu da je neophodno da se nevakcinisam ljudima da prioritet gde god da žive, jer nema sumnje među naučnicima da prva doza vakcine spašava živote.

Profesor Polard je zaključio da pojedinci moraju maksimalno da iskoriste vakcine koje im zdravstveni sistemi stavljaju na raspolaganje.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.