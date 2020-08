„Većina ljudi će morati da se vakciniše“

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je rekao na današnjem obraćanju javnosti da ne sme da bude nikakvog opuštanja i da ćemo morati da naučimo da živimo sa maskama, kao i da redovno peremo ruke.

„Virus neće nestati preko noći, dokle god se većina ne vakciniše neće biti lakše. Nemojte da mislite sve prolazi zato što se i brojke smanjuju, ne smemo da se opuštamo i skidamo maske“, rekao je ministar.

Lončar kaže da naš zdravstveni sistem funkcioniše tako da je više od 60 odsto u kovid sistemu.

„Cilj je da sistem vratimo u normalu, a to može tek kada na dnevnom nivou budemo imali samo nekoliko pacijenata. Mi nemamo vremena da čekamo da se isprazni bolnica. Mi deo koji se oslobađa, moramo da vraćamo za kovid negativne pacijente. A to znači nekoliko dana dezinfekcije, radnici da se odmore, da urade analizu. Mi smo sada prinuđeni da radimo sa delom po delom bolnica. Nema opuštanja. Naš cilj je da se dođe na jednocifrene brojeve pozitivnih. Do ovog smanjenja smo došli jer smo počeli da poštujemo mere. Ako se vratimo na stare navike, opet ćemo se vraćati na stare kapacitete“, istakao je Lončar.

„Kada vidite da vam se za par nedelja poveća broj pacijenata kao što se nekada povećavao za nekoliko meseci, na nivou celog sveta, jasno je da je situacija pod kontrolom tamo gde se ljudi pridržavaju mera. To su Nemačka, Slovenija, Austrija. Što mi ne bi bili kao oni? Nema opuštanja, čekanja da sve ovo prestane. Virus je tu i biće dok se ne nađe vakcina i veliki broj ljudi vakciniše. Moramo da živimo s maskama, distancom i peremo redovno ruke. Velika većina ljudi će morati da se vakciniše“, navodi Lončar dodajući da nema drugog rešenja.

(Sputnjik)

