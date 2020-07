Veselinović: Poštovanje Inđiji, ali idemo na pobedu

BEOGRAD – Pripreme smo odradili veoma dobro i verujem da naredne sezone u Superligi možemo da ostvarimo cilj i ponovo budemo u vrhu srpskog fudbala, poručuje trener fudbalera Čukaričkog Aleksandar Veselinović.

„Čukarički kao jedan od najorganizovanijih i vodećih klubova u srpskim uslovima, u prethodnih sedam-osam godina, ima sasvim jasne ambicije, da bude u vrhu srpskog fudbala. Ono što je najjasnije, na svakoj utakmici imamo opredeljenje da idemo na pobedu. Da bi to bilo tako, svaki trening mora da se uradi maksimalno“, rekao je Veselinović za klupski sajt.

Čukarički će sutra od 19.30 sati dočekati Indiju u prvom kolu Superlige, ekipu koja ih je u finišu prethodne sezone pobedila na Banovom brdu (1:0).

„Svaki put početak prvenstva donosi neizvesnost. Sve ekipe su na startu veoma motivisane, apsolutno nema nikakve razlike da li igrate kod kuće ili na strani. Ako je opredeljenje onakvo kakvo smo već pomenuli, jasna je orijentacija, od prvog minuta ćemo ići na pobedu, igraćemo agresivno, napadački“, rekao je Veselinović i dodao:

„Imamo veliko poštovanje prema protivniku, ne smemo da se ponašamo bahato. Inđija je u drugom delu prošlog prvenstva odigrala dosta dobrih utakmica. U ovom prelaznom roku doveli su nekoliko novih igrača, imaju novi stručni štab, odličnog trenera… Moramo maksimalno da ih poštujemo, ali da znamo i šta je naš cilj i šta želimo da postignemo“, rekao je Veselinović.

Veselinović je govorio i o nepredviđenim okolnostima koje su zadesile njegovu ekipu, ali i srpski fudbal, usled pandemije korona virusa.

„Veoma je to teška situacija sa psihološkog i fizickog aspekta za igrače, moraju oni, ali i svi mi da se aklimatizujemo. Radujemo se što dolazi vreme utakmica, to nam je posao. Velika je žal što će se igrati bez publike, ali svesni smo svih odluka koje se donose, pre svega zbog zdravlja, to je neminovnost. Medutim, ponavljam, fudbal bez publike je kao kad idete u pozorište gde glumci nastupaju, a niko ih ne gleda.“

„Žao mi je zbog momaka, s obzirom da zaslužuju podršku, istovremeno njima mogu da izrazim zahvalnost za moralno-etičke norme, za profesionalizam, za sve što su izdržali, naporno i kvalitetni su radili, nadam se da ce im se to vratiti“, zaključio je Veselinović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.