Virus korona iz Pekinga zarazniji od korone iz Vuhana?

Virus korona otkriven na pijaci Sinfadi u Pekingu verovatno je zarazniji od prvobitnog, pronađenog u Vuhanu, izjavio je za kineski list „Huangkju šibao“ profesor Instituta za virusologiju Univerziteta Vuhan Jang Žangkju.

„U procesu evolucije infektivnost virusa može se povećati ili slabiti. Ali ja smatram da je virus korona pronađen na pijaci Sinfadi zarazniji od onog koji je pronađen na pijaci u Vuhanu“, istakao je profesor.

On je objasnio da se može uporediti rast broja pacijenata na samom početku pandemije nakon pojave virusa korona u decembru 2019. godine i doći do zaključka da je takav rast već postignut u Pekingu i to za kraće vreme.

Osim toga, prema njegovim rečima, u Vuhanu je epidemija izbila u zimu, kada uslovi pogoduju širenju virusa, a u Pekingu je sada visoka letnja temperatura, što ne pomaže širenju bolesti. Takođe, u Vuhanu je bilo mnogo pacijenata koji nisu bili u kontaktu sa pijacom sa morskim plodovima, dok su u Pekingu sada svi povezani sa pijacom Sinfadi.

Profesor smatra da je razlika između trenutne situacije u Pekingu i onoga što se dešavalo u Vuhanu u tome što je Kina već stekla veliko iskustvo i stvorila efikasne zaštitne mehanizme, zahvaljujući kojima je mogla brzo da preduzme neophodne mere za kontrolu i borbu protiv epidemije.

Istovremeno, on je priznao da pojava novih epidemija i sojeva virusa komplilkuje istraživanja i razvoj vakcina.

U Pekingu je u subotu zatvorena pijaca Sinfadi zbog otkrivanja virusa korona kod 59 stanovnika grada, od kojih je većina imala kontakt sa pijacom. Gradske vlasti povećavaju broj testova lokalnog stanovništva na infekciju.

Svetska zdravstvena organizacija objavila je 11. marta epidemiju nove infekcije virusa korona, kovid 19, za pandemiju. Prema poslednjim podacima u svetu je zabeleženo više od 8 miliona slučaj zaraze, a umrlo je više od 437 hiljada ljudi.

(Sputnjik)

