Višacki: Očekujemo da Olimpijska igre u Pekingu budu na najvišem nivou

Generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Djordje Višacki rekao je da nema sumnje da će predstojeće Zimske olimpijske igre u Pekingu biti organizovane na najvišem nivou, kao i da će jedan od ciljeva srpske delegacije biti promovisanje olimpijskih vrednosti.

„Prvo da kažem s obzirom na sva iskustva koja imamo sa Kinom kao organizatorom velikih sportskih dogadjaja, da mi apsolutno nemamo sumnju da će i ove Olimpijske igre biti organizovane na najvišem mogućem nivou“, rekao je Višacki za novinsku agenciju Sinhua.

Višacki je dodao da je situacija sa korona virusom u svetu veoma ozbiljna, a istakao je i da OKS posebno ceni napore, koje Kina ulaže za održavanje ZOI.

„S obzirom da bez Olimpijskih igara nema olimpijskog sporta, u ovom momentu je to zaista velika stvar za sve one koji se bave sportom, ne samo zimskim. Što se tiče odluka koje Kina donosi po pitanju prevencije daljeg širenja virusa za vreme Igara, mi to apsolutno podržavamo, jer sigurno da pored toga što je za nas važno održavanje ZOI, isto toliko je važno da one ne budu generator daljeg širenja virusa“, rekao je on.

Generalni sekretar OKS-a istakao je da su ovakva takmičenja prilika za stvaranje prijateljstava, ali da će usled cele situacije sa korona virusom sada biti manje mogućnosti da se ljudi iz organizacije direktno upoznaju.

„Medjutim sigurno da će u odredjenoj meri biti prilike, i da ćemo i mi i kineska strana to iskoristiti, s obzirom da smo i do sada imali dobru saradnju i sa Olimpijskim komitetom Kine i sa kineskim sportom uopšte“, dodao je Višacki.

Višacki je istakao da sve političke teme ne bi smele da budu pomešane sa nastupom sportista na Igrama, kao i da je za vreme antičkih Igara svaki politički nemir ili rat bio prekidan.

Video: Novinska agencija Sinhua

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.